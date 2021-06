Galerii: juuniküüditamise 80. aastapäeva tähistamine Haapsalus

Fotod Arvo Tarmula

Esmaspäeva keskpäeval, kui üle terve Eesti helisesid leinakellad, mälestati Haapsalu toomkiriku ristmiskabelis neid, kes 80 aastat tagasi siit Siberisse viidi.

Juuniküüditamise mälestuspäev on piiskop Tiit Salumäe sõnul suunatud mõtlema rahva kannatustele ja ülekohtule. „Küüditamisel ei karistatud inimest mitte selle eest, et mida inimene on teinud, vaid selle eest, kes ta on. Eesmärk oli hävitada vaimne eliit ja murda rahva eneseteadvus,” ütles Salumäe. Piiskop pidas oluliseks, et kasvav põlvkond õpiks tundma meie rahva ajalugu ja seda väärtustama ning tema sõnul on just vanemate ülesanne oma lastele ajalugu tutvustada.

