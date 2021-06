Suvelugemine Läänemaal on alanud

Haapsalu lasteraamatukogu korraldab tänavu juba neljandat korda suvelugemist, milles osalevad kõik Läänemaa raamatukogud.

Juuni algusest on võimalik kõikidel huvilistel küsida raamatukogudest raamatusoovitustega passid, kuhu on märgitud 30 soovitatud raamatut. Läbi tuleb lugeda seitse ja lugemise kinnitamiseks vastata raamatukoguhoidja küsimustele.

Haapsalu lasteraamatukoguhoidja ja lastekirjanduse tutvustaja Krista Kumberg ütles, et suvelugemine on väga hästi käima läinud ja esimesed paarkümmend passi on juba võetud. „Esimesed raamatu läbilugejad on samuti olnud,” ütles Kumberg.

Soovitatud raamatud on mõeldud kolmele tasemele: algaja, edasijõudnud ja vilunud lugeja. Iga loetud raamatu kohta, saab laps lugemispassi templi ja seitsme templi korral on lugejale garanteeritud kutse suvelugemise lõpetamisele. „Torti ei saa lubada, aga kringlit saab ikka,” ütles Kumberg.

Suvelugemise valikus on 30 raamatud kolmele erinevale vanuseklassile. „Oleme valinud lugemiseks unustatud head,” ütles Kumberg. Tema sõnul loevad tänapäeval lapsed hea meelega kriminaallugusid, kuid natuke pehmemas vormis. Lisaks nentis Kumberg, et eelnev aasta kurtsid lapsed paksude raamatute üle ja seetõttu on tänavu valikus ka õhemaid teoseid.

Programmi kokkupanekul on pööratud ka tähelepanu autoritele, kel tänavu aasta suur sünnipäev või aastapäev, näiteks Jaan Rannap 90.

Programmi populaarsus on laste seas samuti aastatega tõusnud. Esimesel aastal lõpetas suvelugemise edukalt 12 last, teisel ja kolmandal aastal lõpetajaid 60 ja enam.

Suvelugemine kestab 19. augustini.