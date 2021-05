Galerii: Liivia Leškin avas Nurga galerii

Malle-Liisa Raigla fotod

Liivia Leškin ja Siggi avasid täna Kalda ja Võnnu tänava nurgal Nurga galerii, kus näeb Leškini sel aastal valminud töid.

Abstraktset kunsti tegev Leškin rääkis, et kõigis ta töödes on sügav mõte ja näitas veebruarikuist jalutuskäiku Paralepas. „Ma jutustan oma lugu. See on minu elu,” ütles Leškiv oma tööde kohta.

Kunstnikul Siggi olid väljas aga vanad pildid – valik 70-ndatel tehtud töödest.