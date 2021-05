Koroonakriis on suurendanud huvi ettevõtluse vastu

Kuigi võiks arvata, et koroonakriis on ettevõtlusele pidurit tõmmanud, näitab tegelikkus, et ettevõtlusnõustajatel on käed-jalad tööd täis.

Nagu õpetajate koormus distantsõppel, on ka ettevõtjate nõustamisega tegelevate inimeste töömaht koroonaajal tunduvalt suurenenud. „Eelmisel aastal viisid maakondlikud arenduskeskused läbi üle 7800 nõustamiskorra,” ütles maakondlike arenduskeskuste võrgustiku turundusjuht Riina Nõupuu.

