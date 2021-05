Allar Jõks kaebas valitsuse koroonareeglite pärast kohtusse

Vandeadvokaat Allar Jõks esitas esmaspäeval Tallinna halduskohtule kaebuse valitsuse piirangukorraldustele, kirjutas Postimees.

„Kaebus on esitatud ühe Kalamaja perekohviku huvides, kuid puudutab kõiki, kelle suhtes mai alguses pikendati keeldusid – teatrid, restoranid ja spaad,” kirjutas Jõks sotsiaalmeediasse. Jõks toonitas, et valitsuse peale kaebamine ei tähenda seda, et ta oleks viiruseeitaja. „Küll eitan arusaama, et viiruse tõrjel ei pea riik arvestama teiste õigustega,” selgitas ta.

Tema hinnangul ei ole korralduse seletuskirjas põhjendatud, kuidas mõjutavad kitsendused haridust, ettevõtlust või kultuuri tarbimise harjumusi. Lisaks ei leidu andmeid, mis võimaldaksid järeldada, et teatrid või kontserdisaalid on nakatumisohtlikud kohad. Veel ei ole seletuskirjas näha, et oleks kaalutud alternatiivseid piiranguid, mis võimaldaks kohvikuid mitte sulgeda nagu näiteks nõuded hajutatusele, lahtiolekuaegadele, täituvusele.

Ka ei leia põhjendusi seletuskirjas, miks peavad etendused ja kontserdid olema keelatud, kuigi võrreldes märtsi algusega, kui riik keerati lukku, on 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta ning haiglaravil viibivate inimeste arv vähenenud ligi kolm korda.

„Selle asemel leiab asjassepuutumatud üldisi viiteid teistele riikidele ja uuringutele. Iirimaa näide paraku ei põhjenda, miks Eesti nakatumisnäitajad mai alguses nõuavad just selliseid piiranguid ning miks näiteks hajutatuse või täituvuse piiramine ei ole piisav,” kirjutas Jõks.

Jõksi hinnangul tõstatab keeld teatrites ja kontserdisaalides viibida kahtluse, et valitsus ise ka ei usu, et mask viiruse vastu aitaks. „Vastasel juhul võiks ju maskiga ja hajutatult etendust turvaliselt nautida.”

„Puudused valitsuse keeldude põhjendamisel tõstatavad küsimuse, kelle ülesanne on viirusetõrjel vaadata suuremat pilti,” toonitas Jõks.

Ta viitas 26. veebruari Financial Timesis vastanud Yuval Noah Hararile, kes rääkis, et riiki lukku keerates ei piisa küsimusest: Kui palju inimesi jääb Covid-19-ga haigeks, kui me lukkupanekut ei kehtesta? Lisaks tuleb küsida: Kui paljudel kaasneb riigi lukustamisega depressioon? Kui palju inimesi kannatab siis halva toitumuse all? Kui paljud jäävad koolist eemale või kaotavad töö? Kui paljud saavad abikaasadelt peksa?

„Kas erinevate põhiõiguste kaalumine on teadusnõukoja ülesanne? Ei, seda peavad tegema need, kes on valitud ja seatud. Pealegi puudub teaduslik meetod, kuidas erinevaid põhiõigusi ja väärtusi tasakaalustada ja kaaluda,” märkis Jõks.