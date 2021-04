Läänemaale lisandus kolm koroonaviirusega nakatunut

Ööpäevaga analüüsiti 58 läänlase koroonaviiruse proove, millest kolm ehk 5,17% osutus positiivseks.

14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on Läänemaal 498,9. Eestis keskmiselt on näit 602,1. Maakondade lõikes on Läänemaa haigestumuselt kuuendal kohal.

Üle Eesti analüüsiti ööpäevaga 2796 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 228 ehk 8,2% testide koguarvust.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 123 inimesel. 103 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 16, Pärnumaale 15, Tartumaale 14, Viljandimaale 13 ja Lääne-Virumaale 11 uut positiivset testi. Põlva-, Rapla- ja Valgamaale lisandus 5, Jõgeva-, Järva- ja Saaremaale 4, Läänemaale 3 ja Võrumaale 1 uus nakkusjuht. Hiiumaale uusi positiivseid teste ei lisandunud. 5 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Ööpäeva jooksul avati haiglates uusi COVID-19 haigusjuhtumeid kokku 33, haiglaravi vajab 467 patsienti. Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 69 aastat, kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60-aastased 364 inimest (77%).

Ööpäeva jooksul manustati 1408 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 288 273 inimesele, kellest 85 397 on saanud mõlemad doosid. Üle 70-aastaste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 57%. Üle 70-aastaste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 57%. 70+ vanusegruppi on üle 60% vaktsineeritud Hiiu-, Jõgeva-, Järva-, Lääne-, Lääne-Viru-, Põlva-, Pärnu-, Rapla-, Saare-, Tartu-, Viljandi- ja Võrumaal.

Läänemaal on vaktsineerimine lõpetatud 2813 inimesel, vaktsineerimiskuur on pooleli 3144 läänlasel.