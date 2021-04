Täna on gümnaasiumilõpetajatel eesti keele riigieksam

Esmaspäeval asuvad gümnaasiumilõpetajad teadmisi proovile panema eesti keele riigieksamil.

Eesti keele riigieksami eelsele testimisele registreerus 2930 inimest, nende seas 119 välisvaatlejat. Reedesel testimisel osales 2608 inimest, nende seas 106 välisvaatlejat. Positiivseks osutus 10 eksaminandi test üheksast koolist ja viiest maakonnast. Positiivse testitulemuse sai ka üks välisvaatleja.

Mis tahes haigustunnuste korral peavad koju jääma nii eksaminandid, eksamikomisjoni liikmed kui välisvaatlejad. Eksamitel turvalisuse tagamiseks tuleb järgida kõiki tavapäraseid ennetusmeetmeid, milleks on distantsi hoidmine, hajutamine, tuulutamine, maskide kandmine ja desinfitseerimine.

Selleks, et kooli lõpetamine oleks võimalikult paindlik, on sel õppeaastal kõigil riigieksamitel lisaks põhieksamitele kaks lisaaega. Lisaajal eksami sooritamiseks tuleb abituriendil kindlasti esitada avaldus haridus- ja nooreametile kolme tööpäeva jooksul pärast põhieksami toimumist. Riigieksamite sooritamine ei ole sel õppeaastal kooli lõpetamise tingimus. Lõpetajad, kes otsustavad, et neil ei ole vaja riigieksameid sooritada, ei pea sellest eraldi teada andma.

Eesti keel teise keelena eksami sooritajad annavad koroonaproovi esmaspäeval, Cambridge’i inglise keele tasemeeksami sooritajad 22. aprillil. Proov võetakse kurguloputusvedelikust ning seda testitakse Synlab Eesti Tallinna laboris PCR meetodil.

Kõik aprillis riigieksamite või Cambridge’i inglise keele tasemeeksami sooritajad said võimaluse registreeruda enne eksamit toimuvale koroonatestile. Testimine ei ole kohustuslik, aga see on hea võimalus tagada riigieksamite ajaks lisakindlus.

Eesti keele riigieksamile on registreerunud üle 7100, eesti keel teise keelena riigieksamile ligi 2800 ja Cambridge’i inglise keele tasemeeksamile ligi 2000 eksaminandi.