Lõuna-Läänemaa II Jooksunädalal jooksid nii lapsed kui ka lapsevanemad

Möödunud nädal oli Lõuna-Läänemaa noortele kergejõustiklastele jooksunädala päralt – toimus Lõuna-Läänemaa II Jooksunädal. See on üritus, mis algas täpselt aasta tagasi esimesel kriisikevadel, mil sportlased koos sportida ei saanud.

Ka nüüd oleme olukorras, kus lapsed kokku ei saa, vaid tuleb kas üksi või kahekesi sportida. Selleks Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi koostöös ajalehega Lääne Elu selle võistluse lastele uuesti korradas.

Võistlusreeglid olid väga lihtsad. Viiel erineval päeval seitsmest tuli läbida aja peale 1000 meetri pikkune distants. Iga sportlane võistles iseendaga, võttis ise jooksuaega, pidi olema iseendaga väga aus, sai olla iseenda treener, viis iseendaga läbi soojenduse ja lõdvestuse. Õppis kõige rohkem iseennast tundma. Kas just see ei ole mitte ka hilisemalt tippspordis kõige tähtsam-tunda oma keha, osata aimata, mis viga, kuidas erinevates olukordades käituda.

Noored koos vanematega said ka teisel jooksunädalal sellega hiilgavalt hakkama. Kui eelmisel aastal osales jooksunädalal 15 sportlast, siis nüüd täpselt poole rohkem, ehk 30.

Jooksunädalal osalesid sportlased Lihula gümnaasiumist, Kõmsi algkoolist, Metsküla algkoolist, Lihula lasteaiast, Virtsu lasteaiast, Tallinna meelespea lasteaiast. Ja lisaks täiskasvanud jooksuhuvilised Virtsust, Esiverest, Mõisakülast, Metskülast, Tuudilt.

Kõikidele oli viis jooksu. Kõik sporltased said ise valida, kuidas need jooksud jaotada. Kas joosta järjest viiel päeval, kas ja millal jätta jooksude vahele puhkepäevad. Just iseenda tundmine seda ka oskuslikult võimaldas. Jooskupäevadel tuli treenerile palju tulemusi igapäevaselt. Neid oli hea võrrelda ja jooksjatega neist suhelda. Tuleb tunnistada, et kõik said ühe oskuse võrra rikkamaks. Iseseisvus ja analüüsivõime kasvas ja edaspidi on selle najal suurepärane erinevatel võistlustel osaleda.

Kuigi rajad ja tingimused olid erinevad, saime siiski ka aegasid võrrelda. Kõikidel olid tulemused ootustest paremad. Oli jookse, kus viie jooksu aegade kõikumine oli ainult 4-5 sekundit. See näitab suurepärast stabiilsust. Oli jookse, kus paljudel lastel tulemus paranes igapäevaselt. Silma hakkasid ka päris pisikesed, kes suutsid jooksumaa ilma puhkepäevadeta läbida. Oli aegu, mis tagaks igal 1000 meetri jooksuvõistlusel kõrge koha.

Väga rõõmustav oli kindlasti ka see, et palju oli jooksurajal perekondi.

Kõikidele osalejatele olid võrdsed auhinnad. Jooksjatele kuulus Jooksunädala medal, Jooksunädala diplom. Kõigile suur tahvel šokolaadi. Lisaks pani ajaleht Lääne Elu igale jooksjale välja meened.

Kuna tegu ei olnud tavalise jooksuga ja nn. võidujooks puudus, siis saamegi esile tuua seda, et sellel üritusel olid kõik võitjad. Kõik osalejad näitasid oma tublidusega seda, et ka keerulisel ajal saab sportida ja peabki seda tegema. Jooksunädal täitis igati oma eesmärgi.

Lõuna-Läänemaa II Jooksunädalal jooksid:

Kerlin Rüütel, Ketely Alpius, Emily Alpius, Marleen Lend, Mairold Lend, Kaarel Tšekenjuk, Johanna Tšekenjuk, Susanna Elisabeth Laidna, Kristjan Kolotšev, Elisabeth Caroly Kelder, Arthur Kelder, Liset Kurnim, Henry Kurnim, Helena Caroly Kukispuu, Sten Andre Kukispuu, Luisa Reeps, Romet Tšorni, Raiko Tšorni, Viktoria Elisabeth Kepp, Kertu Kärp, Karl-Markus Kärp, Oliver Viil, Arabella Viil.

Tublid emad jooksurajal olid: Keelika Piht, Sölvi Männik, Marge Kelder, Ülle Türner, Reelika Bormann, Maris Altmann.