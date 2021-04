Virgo Vallik lõi meistriliigas võiduvärava

Tallinnas oli pühapäeval aga ajalooline päev kogu Läänemaa jalgpallile ja eriliselt veel tillukesele Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubile.

Selleks aastaks Premium Liigasse tagasi tõusnud Pärnu JK Vaprus, kus mängib kolm väikese maaklubi jalgpallurit, läksid kokku Eesti ühe jalgpallihiiu Nõmme Kalju FC meeskonnaga. Loomulikult olid enne mängu enamus jalgpallisõpradel raske uskuda seda, mida kahe tunni pärast tabloo näitab.

Mängus oli kergelt domineerivam pool Kalju, kuid Vaprus püsis vapralt sadulas. Hoopis suvepealinna jalgpalluritel oli mängu ohtlikum moment 53. minutil, kui peaga sai löögile just üks Lõuna-Läänemaa JK kasvandikest, Rocco Mõtt. Lihulas jalgpalliga sõbraks saanud Mõtt tegi suurepärase kohtumise ja ei petnud peatreeneri ootusi oma algkoosseisu kuulumisel.

Positiivselt saatuslik vahetus tuli mängu 56. minutil, kui oma neljandas Premium Liiga kohtumises astus väljakule Tuudilt pärit 18-aastane Virgo Vallik.

Nii nagu poisikesepõlves, nii ka nüüd oli ta kohe suurt tahtmist täis ja see andis kohe kogu Vapruse mängule käigu juurde.

Mängu 69. minutil saab ta oma karistusalast pika palli. Fenomenaalselt võtab ta palli peaga endale ette ja jookseb 60meetrise sprindiga Kalju kaitsja Vladimir Avilovi lihtsalt üle. Järgneb superlöök värava tagumisse posti, mängib sellega üle Eesti koondise väravavahi Marko Meeritsa ja Vaprus juhib 1:0.

Sellise tulemusega mäng ka lõppes.

Virgo ütles peale kohtumist Soccernetile antud intervjuus, et asi käis nii kähku, et tuli kiirelt mõelda ja lüüa. Tagasihoidliku noormehena, ei tõsta ta esile oma kiirust, kuid just see oli ja on tema suur edupant. Muude kordaminekute seas on ta muide jooksnud Eesti noorte kergejõustiku meistrivõistluste 100 meetri jooksu finaalis ja tulnud 1500 meetri takistusjooksus Eesti noorte meistriks.

Pärast mängu algasid Eesti jalgpalliringkondades suured positiivsed arutelud. Kõige rõõmsam oli esmalt mõistagi Virgo vanaema Tiiu Kõrvits. „Olen pisarateni rõõmus ja õnnelik. Kui ennem mängu ta juurest läksin, võtsin ta käest kinni ja ütlesin, too üks värav ära,” ütles Kõrvits.

„On väga eriline ja väga tähtis, et väikeste kohtade jalgpallurid tulevad Premium Liigas esile. See on kogu meie jalgpallile väga tähtis. Virgo Vallik on tasemel noormängija,” ütles jalgpalli liidu president Aivar Pohlak.

Tallinna FC Flora president Pelle Pohlak jätkas kiidusõnadega. „Õnnitlused Pärnu JK Vaprusele ja muidugi kogu Lõuna-Läänemaa Jalgpalliklubile. Need on erilised väikeste kohtade edulood. Need toovad meie jalgpallile kasu,” ütles Pelle Pohlak.

Just väikeste maakohtade erilisust kuulda on soe ja südamlik. „Kui me noorteklassis Vaprusega Lõuna-Läänemaa vastu mängisime, siis olime temaga ikka väga hädas. Nagu kogu selle 2003 aastal sündinud Lõuna-Läänemaa poiste võistkonnaga. Juba siis ütlesin ma kolleegidele, et Lihulast kasvab üks suur talent,” ütles Pärnu JK Vapruse noortetreener Mart Paumäe.

Pärnu JK Vapruse peatreener Taavi Midenbritt oli võiduga rahul, kuid usutluses pöördus kohe Virgo juurde. „Virgol oli eelmisel hoojal väga raske aasta. Vigastus, väikene mänguaeg, sellest väljatulek ja nüüd kõrgel tasemel, väga hea kvaliteediga mängud.”

Vallik ei olnud ainus läänlane, kes meistriliigas värava lõi. Möödunud nädalavahetusel olid Eesti jalgpalli meistrivõistlustel võistlustules neli Läänemaa jalgpallurit, nendest kolm neist said tunda ka võidurõõmu.

Laupäeval kohtusid Eesti naiste meistrivõistluste teises voorus Saku Sporting ja Pärnu JK Vaprus. Eelmise aasta pronksinaiskonna ja neljanda koha omaniku Vapruse kohtumises läksid vasamisi kaks Läänemaa naismängijat.

Saku naiskond haaras kohe ohjad ja kiiresti oli edu juba kolme väravaline. Ühe suutsid suvepealinna jalgpallurid siiski poolaja lõpus tagasi lüüa. Teisel poolajal mäng veidi võrdsustus. Mängu tulid ka Läänemaa jalgpallurid – Taeblast pärit Ulrika Tülp ja Vatlast kasvanud Trinity Õismets.

Tülp vahetati mängu 59. minutil. Juba viis minutit hiljem sai ta karistusala nurgas löögile ja lõi fenomenaalse Saku neljanda värava tagumisse ristnurka. Seisuga 4:1 mäng ka lõppes.

Väga korralikult sekkus teist mängu järjest Vapruse poolelt Trinity Õismets. Temas jätkus suurt tahtmist kõik olukorrad lõpuni mängida. Lisaks paistis ta silma väga heade söötudega võistkonnakaaslastele.

Tülp ütles, et tegelikult oli raske mängida, sest palava ilmaga on see kunstmuruväljakul ikka nii. Alles pikalt vigastuspausilt tulnud Eesti koondise ründaja märkis, et Vaprus on hea naiskond, kuid liialt mängitakse nende kahele liidrile.

Tõsi, nii Eesti parim Kristina Bannikova, kui ka Valgevene parim jalgpallur Anastasija Grazyna-Shcherbachenia mängivad just Pärnu JK Vaprus naiskonnas.

Esimest kõrgliiga hooaega tegev Õismets ütles, et tegelikult on positiivne tunne. Võideldi lõpuni ja ei antud alla. Mäng läheb kindlasti aja jooksul paremaks.