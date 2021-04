Haapsalus saab laenutada Bolti tõukerattaid

Tänasest saab Haapsalus laenutada Bolti elektrilisi tõukerattaid. Hommikul seisis Okase muuseumi bussipeatuse kõrval rivis kümme Bolti tõukeratast.

„Haapsalu on oluline suvekuurort, mida külastavad inimesed üle kogu Eesti. Loodame, et tõukerattad saavad suvekuudel populaarseks liikumisvahendiks nii kohalikele kui külastajatele,” kommenteeris Bolti tõukerataste spetsialist Aleksandr Lilišentsev.

Tõukerataste laenutamiseks tuleb avada Bolti rakendus ning vajutada rakenduse paremal üleval nurgas olevale tõukeratta ikoonile. Seejärel näeb klient enda lähedal asuvate tõukerataste asukohti. Tõukeratta saab lahti lukustada sellel oleva QR koodi abil. Rataste lahtilukustamine on esimestel päevadel tasuta, edaspidi aga 50 senti ja iga sõiduminut maksab 15 senti. Näiteks 10-minutiline sõit, millest piisab paari-kolme kilomeetri läbimiseks, maksab sõitjale 2 eurot.

Tõukerataste rentimisel paneb Bolt sõitjatele südamele ohutut liiklemist. „Tõukerattaga sõites peab kindlasti arvestama liiklusoludega ja ilmastikutingimustega ning võimalusel kandma kiivrit. Samuti tuleb meeles pidada, et tõukerattaga tohib korraga sõita vaid üks inimene,” selgitas Lilišentsev.

Esmakordsel Bolti tõukeratta kasutamisel kuvab rakendus sõitjale tõukeratta kasutusjuhendi. Tõukeratastega saab liikuda maksimaalselt 25 km/h, kuid iga sõitja peab seejuures veenduma, et valitud kiirus oleks talle endale ja teistele liiklejatele ohutu. Sõidu lõppedes tuleb kasutajal tõukeratas jätta kõnnitee äärde nii, et see ei takistaks teisi jalakäijaid. Piirkonnad, kuhu tõukeratast jätta võib, on rakenduses oleval kaardil tähistatud. Tõukeratast saab rentida 16. eluaastast.

Bolti tõukerattaid saab Eestis rentida veel Tallinnas, Tartus, Pärnus, Kohtla-Järvel ja Narvas.