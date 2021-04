Palivere lasteaeda asub juhtima Aivi Aasmäe

5. maist asub Palivere lasteaeda juhtima lasteaia senine õpetaja Aivi Aasmäe.

Lasteaia direktor Kerda Ledis ütles, et Aasmäe kasuks rääkis see, et ta on lasteaias 16 aastat töötanud ja talle on kõik tuttav ja selge. „Meil on hästi toimiv süsteem ja lubas seda edasi arendada,” ütles Ledis.

Lasteaia direktori kohale kandideeris neli inimest. Tööleping on tähtajaline, kuid täpset lõpukuupäeva kokku ei ole lepitud.

Lasteaia direktorile Kerda Ledisele otsiti asendajat lapsehoolduspuhkuse ajaks. Ledis on Palivere lasteaia direktor 2017. aastast.