Politsei: Paliveres lõi üks mees teist meest trimmeriga

24. märtsil alustati kriminaalmenetlust 44-aastase mehe suhtes, kes juhtis Haapsalus Uuemõisas sõiduautot alkoholijoobes.

Samal päeval sai politsei teate, et 48-aastane alkoholijoobes mees üritas Haapsalus Tallinna maanteel kaubamaja parklast ära sõita sõiduautoga Ford Galaxy, mis ei kuulunud talle. Politseinikud pidasid mehe kinni.

26. märtsil lõi Lääne-Nigula vallas Palivere piirkonnas eramajas 18-aastane mees trimmeriga talle tuttavat 23-aastast meest, kes sai viga. Juhtunu osas alustati kriminaalmenetlust.

Möödunud nädala jooksul sai politsei kolm teadet sarnaselt toime pandud vargustest. 25. märtsil teatati politseile, et ööpäeva jooksul on ukse lõhkumise teel sisse murtud Lääne-Nigula vallas Palivere piirkonnas töökotta, kust varastati 240 liitrit diislikütust. Järgmisel päeval, 26. märtsil tuli teade, et samal viisil on sisenetud Lääne-Nigulas Kullamaa osavallas kauplusesse, kust varastati alkoholi ja sigarette. Pühapäeval, 28. märtsil murti Lääne-Nigulas Martna osavallas samuti ukse lõhkumise teel sisse kauplusesse, kust varastati alkoholi ja sigarette.

Vargustega tekitatud varaline kahju on selgitamisel. Varguste uurimiseks on alustatud kriminaalmenetlused.

Praegu tegeleb politsei juhtunu kohta info kogumisega ning selgitab muuhulgas sedagi, kas vargused võis toime panna üks ja sama inimene. Kõigil, kes märkasid eelmisel nädalal kaupluste ja töökoja juures kahtlast tegevust, võõraid sõidukeid või võõraid inimesi, palume ühendust võtta Haapsalu politseijaoskonna juhtivuurija Vello Palmitsaga telefonil 473 2807 või vello.palmits@politsei.ee.