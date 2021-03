Fotokonkursi võidupilt sündis juhuslikult

Fotograaf Höije Nuuteri Pullapää pangal tehtud pilti peeti Sony World Photography konkursi rahvuspreemia vääriliseks.

Nuuteri foto märgiti eraldi ära ka rahvusvaheliselt – parimate naisfotograafide kategoorias Female Award.

„Mul oli pildiseeriat tehes lõpptulemusest oma plaanipärane nägemus, kuid võidupildiks osutus just see, mille tegin juhuslikult ja viimasena,” sõnas fotograaf.

„Olin osalemise asjus väga kõhklev, seega tuli võit suure üllatusena,” rääkis Nuuter, kes saatis sahtlisse pildistatud tööd konkursile elukaaslase innustusel.

Fotoseeria, kuhu kuulus võidupilt alapealkirjaga „Back to Beginning 3” sündis fotograafi armastusest mustvalge foto ja geomeetriliste kujundite vastu ning on pildistatud iseenda jaoks. Võidupilt on tehtud Pullapää pangal ja kera on fotograafi sõnul särav jõulukaunistus, mille ta spreivärviga valgeks värvis, must pullover modelli seljas on ühe teatritüki kostüüm.

Pilt osales fotokonkursi avatud kategoorias Creative ning žürii valis selle võitjaks anonüümse hääletusega. „Kategoorias Creative võib olla tehniliselt mängulisem ja sünkroniseerun selle maailmaga ka isiklikul tasemel,” sõnas Nuuter, kes läks kunagi fotograafiat õppima just sooviga süüvida loomingulisse eneseväljendamisse. „Iseenda mõttekosmoses tajun vajadust näha inimesest läbi ja mööda, figuurid minu fotodel on rohkem nagu tikutopsid, millega mõõta millegi olemusliku suurust, nad ei ole otseselt loo peategelased,” kirjeldas Nuuter oma võidupilti.

Kokku saatis Nuuter konkursile loomingulisuse kategooriasse üheksa fotot. Üks konkursile saadetud töö oli ka pilt Haapsalu linnusest. Sisimas lootis Nuuter, et just see saaks konkursil ära märgitud, kuna Haapsalu on talle armas kodulinn. „Kahjuks see nii kaugele ei jõudnud,” ütles ta.

Höije Nuuter on kasvanud pildistamisega koos lapsepõlvest peale, kuna tema mõlemal vanemal on fotograafiaalane haridus. Ta töötab fotograafi ja graafilise disainerina rahvusvahelises meediaettevõttes 2015. aastast, fotograafia eriala lõpetas ta Tallinna polütehnikumis 2016.

„Pildistamine on mulle meditatsiooni eest – fotosid luues olen nende lummuses ja kui töö on valmis, astun justkui teisest dimensioonist välja,” avaldas ta. Tema loomingulised fotod sünnivad alati pikema ettevalmistusega: materjali ja koha otsimine, valguse läbimõtlemine jm.

Peagi saab Nuuteri võidutööd näha nii Sony fotoraamatus kui ka ülemaailmsel virtuaalnäitusel. „Seesugune tunnustus on kindlasti motiveeriv õlapatsutus edasi tegutsemiseks,” ütles ta.

Rahvuspreemia saanud töö valiti kõigi konkursil osalenud Eesti fotograafide piltide seast. Rahvuslike auhindade programm on loodud kohalike fotokogukondade toetamiseks. Tänavu laekus konkursile üle 330 000 foto 53 riigist. Enam kui 165 000 neist osales avatud konkursil, mille hulgast valiti välja rahvuspreemiate võitjad.

Lisateavet võitjate ja nimekirjade kohta leiab leheküljelt www.worldphoto.org.