Lääne Teed OÜ annab teada, et on sõlminud lepingu Haapsalu linnavalitsusega

Haapsalu linnas Tamme ja Metsa tänava projekteerimiseks ja rekonstrueerimiseks.

Ehitatav lõik on Tallinna mnt ristmikust Nurme tänava ristmikuni. Ehitamisega

alustatakse 7. aprillil ja tööd lõpevad juulis 2021.

Ehitusperioodil võib olla häiritud liikluskorraldus ning kehtestatakse kiiruspiirangud.

Tavaliiklejatele on suletud lõik Tallinna mnt – Jalaka ristmik, Jalaka ristmik

– Haava ristmik ja Haava ristmik – Nurme tänava ristmik. Jalaka ja Haava

tänava ristmikud jäävad avatuks otsesõiduks.

Metsa tänava bussipeatused asendatakse ajutiste peatustega Niine ja Tallinna

mnt (täpsem info bussitranspordifirmalt).

Lääne Teed OÜ vabandab võimalike ebamugavuste pärast ja palub liiklejatelt

mõistvat suhtumist

Lääne Teed OÜ