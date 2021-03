Politsei: Liivi ja Martna poes käisid vargad

Eelmise nädala lõpus teatati politseile sisemurdmisest nii Liivi kui ka Martna poodi.

Liivi poodi sissemurdmine avastati reede hommikul, Martna poodi sissemurdmisest teatati politseile pühapäeva hilisõhtul. Mõlemas kohas on vargad kaupluse uksed jõuga lahti murdnud.

Haapsalu politsei vanemuurija Vello Palmitsa sõnul on mõlemasse poodi sisse murtud ilmselt õhtul, kui inimesi on vähe liikvel. Ta lisas, et kui keegi nägi kaupluste ümber kahtlast liikumist, palutakse sellest politseile teada anda. Palmits lisas, et ilmselt liikusid vargad ringi autoga.

Mida ja kui palju poodidest varastati pole Palmitsa sõnul veel selge. „Kindlasti on võetud suitsu ja alkoholi, aga täptsemalt selgub siis kui poed on inventuuri ära teinud,” lisas ta. Siis selgub ka see, palju vargusega kahju tekitati.

Palmitsa sõnul on sedalaadi sissemurdmised kauplusesse viimastel aastatel üsna haruldased. „Kunagi oli aeg, kui väikestes poodides kogu aeg sees käidi, aga nüüd pole sellist asja enam ammu olnud,” ütles ta.

Lisaks kahele poevargusele teatati politseile reedel, et Palivere kandis eramajas lõi 18aastane mees trimmeriga oma tuttavat 23aastast meest, kes sai viga. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.