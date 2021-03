Koroona – haigus, mille kulgu ei saa usaldada

Koroonat põdenute sõnul on tõbi salakaval ja heitlik nagu varakevadine ilm – kunagi ei tea, mida toob järgmine tund või päev.

„Ei-ei-ei!” kostab telefonist ehmunud hääl vastuseks küsimusele, kas mees sooviks Lääne Elule rääkida, kuidas ta koroonat põdes. „Ei! Kindlasti mitte!”

Ta on haiguse seljatanud, kuid väga palju aega sellest möödas ei ole, ja ta ei taha meenutada. „See oli nii alles!” ütleb mees. „Ei. Ma ei taha sellest rääkida!” Isegi muudetud nime all mitte. Keeldujaid on teisigi. Mõni tunneb end liiga kehvasti, et vestelda. Jõudu ei ole. Mõne telefon jääbki kutsuma, sest nädala jagu kodus põdenu seisund on äkitselt halvenenud ja ta on kiirabiga haiglasse viidud.

Lääne Eluga jagas oma lugu kuus koroonat põdenut. Nad räägivad oma lood muudetud eesnimede all, vanus ja sugu on õiged. Nad räägivad sellepärast, et teavad, kui tähtis on koroonahaigete jaoks lugeda saatusekaaslaste kirjeldusi, et teaks, mida oodata. Tõbi on heitlik ja salakaval, selle kulg ei allu mingitele reeglitele. Ja muidugi räägivad nad selleks, et öelda: koroonat on põhjust karta.

