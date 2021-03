Juhtkiri: libauudiste õõvastav reaalsus

Kui koroonaviiruse esimene laine jättis Läänemaa peaaegu puutumata, siis seekord meil nii hästi ei ole läinud. Kui Saaremaal ja Pärnumaal on nakatumine hakanud langema, siis Läänemaal ja Hiiumaal see tõuseb.

Eilseks oli koroonaviirus Läänemaal koju jätnud 600 läänlast – paarsada nakatunut ja 400 lähikontaktset. Ettevõtete juhid peavad hinge kinni, et iga järgmine päev ei tooks halbu uudiseid, mis võib tähendada, et töökäsi ei jätku.

Maakonnas oli 9. märtsi seisuga kolm suurt haiguskollet – jalgpalliklubi ja kaks ettevõtet üle 20 ja üle 30 nakatunuga. Läänemaa haigla lõpetas plaanilise ravi, et koroonahaigeid ravida. Suurem jagu 13st haiglasolijast on Läänemaa elanikud.

Samal ajal ringlevad sotsiaalmeedias libauudised müstilistest tühjadest vooditest koroonapalatites. 9. märts tõi Eestile juurde ligi 1500 nakatunut. Samal päeval pakkusid Eestile koroonakriisis abi Läti ja Leedu – Läti oleks vajadusel valmis vastu võtma meie koroonahaigeid, Leedu võiks saata Eestisse appi arste.

9. märtsil hakkas sotsiaalmeedias ringlema uus libauudis, mis annab kõikidele varasematele silmad ette. See kuulutas maskikandmise kohustuse inimsusevastaseks kuriteoks, kutsus üles nõudma, et tühistataks kõik piirangud, avataks poed, koolid ja söögikohad, ning kuulutas üleskutse „Püsi kodus, päästad elusid!” lausvaleks. Armu ei antud isegi kätepesule – seegi ei olevat lihtinimesele vajalik, meedia peaks lõpetama viirusest rääkimise – see on pettus.

See kõik paneb küsima, missuguses reaalsuses elavad inimesed, kes selliseid uudiseid tõsiselt võtavad ja jagavad? Kas nad on tõemeeli veendunud, et kogu maailma teadlased, arstid ja riigijuhid on globaalse pettuse ohvrid, või mis veel hullem – selle ise fabritseerinud? Piirangud ja maskid on selle kõrval naljamäng.