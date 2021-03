Läänemaale lisandus 21 koroonaviirusega nakatunut

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Läänemaal 109 koroonaviiruse testi, millest positiivseks osutus 21 inimese koroonaproov ehk 19,27% testitutest osutus nakatunuteks.

Läänemaale lisandunud 21 koroonaviirusega nakatunut, kellest suurem osa ehk kuus nakatunut olid 50ndates naised.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on Läänemaal 714, Eestis keskmiselt 1153,2. Üle 1000 on näit neljas maakonnas – Saaremaal (1971), Lääne-Virumaal (1213), Ida-Virumaal (1305) ja Harjumaal (1499).

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 6969 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 1420 ehk 20,4% testide koguarvust.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 815 inimesel. 628 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 196, Lääne-Virumaale 80, Tartumaale 74, Saaremaale 61, Pärnumaale 50, Võrumaale 25, Lääne- ja Raplamaale 21 uut positiivset testi. Viljandimaale lisandus 13, Hiiu- ja Põlvamaale 9, Järvamaale 8, Valgamaale 7 ja Jõgevamaale 4 uut nakkusjuhtu. 27 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Hommikul vajas haiglaravi 564 patsienti.

Eestis on COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud 87 086 inimesele, kaks doosi on saanud 39 762 inimest. Läänemaal on vaktsiinisüsti saanud 1663 inimest, neist 769 on saanud kaks doosi.