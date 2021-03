Läänemaa koroonaviiruse raskuskese on Paliveres

Teisipäeva ja kolmapäeva jooksul lisandus Läänemaale 50 uut koroonaviirusega nakatunut – teisipäeval 20 ja kolmapäeval 30. Mõlemal päeval püstitati uus ööpäevaga Läänemaale lisandunud nakatunute rekord.

Kahe päeva jooksul testiti 162 läänlast ja 30,9% tehtud testidest osutusid positiivseteks. „Läänemaal on koroona levima hakanud,” tõdes terviseameti vaneminspektor Lea Kiis.

Kiisi sõnul on viimasel ajal vaid üksikud sellised nakatunud, kelle sissekirjutus on Läänemaal, kuid kes tegelikult elavad kusagil mujal, ja veelgi vähem on neid, kes elavad küll Läänemaal, kuid kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on mujal.

