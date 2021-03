Läänemaale lisandus 30 koroonaviirusega nakatunut (täiendatud 12.12)

Ööpäevaga testiti koroonaviiruse suhtes 73 läänlast, kellest 30 ehk 41,1% osutus positiivseks.

Läänemaale lisandunud 30 nakatunut on senini Läänemaale lisandunud nakatunute rekord. Eelmine rekord saavutati eile, kui lisandus 20 uut haigestunut. Varem oli ööpäevaga kõige rohkem nakatunud 12 inimest.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on Läänemaal 665, mis on samuti läbi aegade kõrgeim näit. Eestis keskmiselt on 100 000 elaniku kohta haigestumus 1121,5. Üle 1000 on näit Saaremaal (1904), Lääne-Virumaal (1128), Ida-Virumaal (1254) ja Harjumaal (1453).

Üle Eesti analüüsiti ööpäevaga 8299 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 1467 ehk 17,7% testide koguarvust.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 813 inimesel. 603 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 178, Tartumaale 97, Saaremaale 72, Lääne-Virumaale 62, Pärnumaale 46, Viljandimaale 39 ja Läänemaale 30 uut positiivset testi. Võrumaale lisandus 21, Raplamaale 19, Järvamaale 17, Hiiu- ja Jõgevamaale 14, Põlvamaale 13 ja Valgamaale 10 uut nakkusjuhtu. 22 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Hommikul vajas haiglaravi 555 patsienti, kellest 11 oli Läänemaa haiglas.

Haigla ravijuhi Alge Vare ütles, et keskpäeval saatsid nad ühe patsiendi reanimobiiliga Tallinna haiglasse, sest vajas hingamisaparaati.

Läänemaa haiglas oli täna keskpäeval koroonaviiruse tõttu ravil üks läänlane, kaks hiidlast, ülejäänud seitse patsienti olid Tallinnast.

Ööpäevaga suri Läänemaa haiglas üks koroonaviirust põdev inimene. See oli teine koroonaviirusega nakatunud inimese surmajuhtum siinses haiglas. Tegemist oli Tallinna inimesega.

Eestis on COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud 84 179 inimesele, kaks doosi on saanud 37 369 inimest. Läänemaal on vaktsineerimine lõpetatud 747 inimesel, vaksineerimine on pooleli 792 inimesel.