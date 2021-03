Kevin Sakson tõukas Ameerikas isikliku rekordi

Nädalavahetusel toimusid Ameerikas Texases kõrgetasemelised kergejõustikuvõistlused Big 12 Indoor Championships, kus Haapsalust pärit Kevin Sakson tegu oma parima kuulitõuketulemuse.

Meeste kuulitõukevõistlusest võttis osa 13 atleeti. Kõik esikaheksasse jõudnud sporltased tõukasid 7,2 kilost raudmuna üle 17 meetri.

Kaks nädalat tagasi, kui Sakson ühendriikides võistlustules oli, tõukas meie mees uuteks rekordnumbriteks 17.53. Nüüd, väga hea tasemega võistlusel tuli veelgi lisa ja seda märkimisväärselt.

Sakson alustas võistlust 16 ja poole meetrise tõukega. Kuna aga mitmed konkurendid põrutasid raudmuna kohe esimesel katsel üle 17 meetri ja hilisem võitja Adrian Piperi lausa 20.80, siis pidi tulemust parandama ka Sakson.

Teisel katsel tuligi kohe väga hea tõuge ja kohtunikud mõõtsid tulemuseks 18.01. See tähendas noorele, 20-aastasele Eesti atleedile võimast, poolemeetrist rekordiparandust. Ka kolmandal katsel tegi Sakson hea tõuke, 17.71. Rohkem ta tulemusi kirja ei saanud.

Võistlus oli väga pingeline. Võitja Adrian Piper tõukas lõpuks täpselt 21. Teiseks tulnud Cooper Campbell 18.15. Kevin Sakson sai uue rekordiga 18.01 kõrge kolmanda koha.

„Enne võistlust lootsin ja uskusin, et võin pjedestaalile mahtuda. Olen väga õnnelik, et tähtsal võistlusel kolme hulka mahtusin” ütles värske rekordimees.

Sakson selja taga oli neljanda koha tulemuseks 17.92, viienda mehe tulemus 17.86 ja kuuenda 17.79.

Sellise ülipingelise võistluse keeras meie mees enda kasuks. „Võistlus oli väga pingeline, ega teine koht ka väga kaugele ei jäänud, 14 sentimeetrit. Samas tundsin, et olen enamaks suuteline,” ütles Sakson.

Nüüd on sisevõistlused läbi ja hooaja ettevalmistus käib suveks. Siis on põhiline rõhk noormehe põhialal, kettaheites.„Jah, nüüd on sisehooaeg tehtud ja saab valmistuda välishooajaks. Ootan põhiala, kettaheidet,” ütles Sakson.

Laupäeval tõugatud tulemusega tõusis Kevin Sakson Eesti kõigi aegade siseedetabelis 15. reale. Nüüd ongi Eestis ainult 15 atleeti, kes sisetingimustes kuuli tõuganud üle 18 meetri.

Märkimist väärib fakt, et kõik temast eespool olevad mehed on oma parima tulemuse tõuganud vanemalt, kui Sakson. Seega on tulevikus kindlasti praegu 20-aastasel noorel võimalus oma parimale palju juurde lisada.

Läänemaa siserekord kuulub aga Raigo Toompuule, kes 2005. aastal tõukas 18.71. Absoluutrekord on aga Heino Silla nimel. 1981 aastal tõukas tollel ajal Lääne Kalurit esindanud Sild 19.61.