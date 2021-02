Soomes saetakse välja maailma suurim jääkarussell

Neljapäeva hommikul alustas soomlane Janne Käpylehto maailma suurima jääkarusselli väljasaagimist. Karussellimeister ütles, et eesmärgiks on 228meetrise läbimõõduga jääketta pööritamine.

Eelmisel pühapäeval napsas Käpylehtolt maailmarekordi endale Ameerika Ühendriikides tegutsev Chuck Zwilling, kes saagis Minnesotas Little Fallsis välja 225,58 meetrise karusselli. Nüüd ihkab Käpylehto Soome taas suureks muuta, Guinnessi rekordi endale tagasi võita.

„Lappajärvel, 400 km Helsingist põhja pool, olen saagimas hiigelsuurt karusselli,” rääkis Käpylehto. Rekordkarusselli saagimisel on tal abiks kolme järveäärse valla – Lappajärvi, Vimpeli ja Alajärvi – vallavanemad.

„Karussellid on nii suureks läinud, et vanade meetoditega enam ei saa,” nentis Käpylehto. „See on esimene, kus kasutan uut saagimistehnikat. See saeb kiiresti ja täpselt. Ja mõõtmistehnika on ka uus.”

Et selline hiigelketas pöörleks, tuleb jääst välja saagida ideaalne ring. Käpylehto on seni suuremate karussellide väljamärkimiseks kasutanud GPS-tehnoloogiat, kuid seekord kasutab ta lasermõõtmist. Sellisel viisil märgitakse ringjoon välja paari millimeetri täpsusega.

Kulminatsioon saabub Euroopa suurimal kraatrijärvel Lappajärvel homme, mil karussellil algab esimene pöörlev jääskulptuuride valmistamise võistlus, millel osaleb tosin Soome skulptorit. Jääskulptuurid valgustatakse ja need jäävad karussellile mitmeks kuuks. Kavas on pidada ka maailma esimene pöörlev pesapallimatš.

“Lihtsalt lõikamine oleks liiga lihtne. Seetõttu teeme ka ümber järve 60 kilomeetri pikkuse suusaretke,” ütles Alajärvi linnapea Vesa Koivunen. Pärast reisi ootavad hiiglaslikul jääkarussellil muudki pöörlevad asjad: telk, jääst tehtud saun ja mullivann. Need kõik pöörlevad aga suure karusselli sisse lõigatud pisemal karussellil.

Esimese jääkarusselli tegi teaduskirjanik ja leiutaja Käpylehto Lohjal oma mökki (suvemaja soome k) lähistele Kirmusjärve jääle jaanuaris 2017. Nelja aasta jooksul on Käpylehto välja saaginud 60 jääkarusselli.

Tunamullu tegi Käpylehto Kuopio lähedal Tahkos 186meetrise karusselli. „See oli eriline, sest jää paksus oli ligemale meeter,” meenutas ta Lääne Elule. Selle karusselli mass oli 23 000 tonni.

Lappajärve jää nii paks ei ole, tänavuse jääketta massiks on rehkendatud umbes 15 000 tonni.

Aastal 2018 korraldati Lohjal maailma esimene jääkarussellifestival. „See oli suurim sündmus, mis iial Lohjal olnud, seda hoolimata kõvast pakasest,” meenutas Käpylehto toimunut Lääne Elule. Külastajaid käis kahe päeva jooksul 20 000, meediakajastus oli võimas, festivali aegu ehitati maailma suurim jääkarussell.

Tänavu on koroonaviiruse tõttu olud sellised, et pealtvaatajaid ligi ei lasta.

Käpylehto idee Haeska lahejääl

Jaanuari lõpupäevil saagis Tuulingu talu peremees Ants Ale Haeskas lahejääst välja 12meetrise läbimõõduga jääketta ning pani paadi päramootori seda ringi ajama – Haeska küla ning ilmselt ka Läänemaa esimene jääkarussell oligi sündinud. Viimase sõidu tegi Tuulingiu jääkarussell vabariigi aastapäeval.

Kelku järel vedav Ale nentis, et karusselli idee sai ta ühelt soomlaselt. „Tema järgi tegingi 12meetrise,” rääkis ta.

Nii, nagu Käpylehto karussellidki, püüdis ka Ale oma maailma meedia pilke. Riiast tulid Haseka merejääle imet uudistama nii Venemaa telekanalite RT ja Sputnik esindajad kui ka uudisteagentuuri Reuters videograafid. Vaadatud on karussellilugusid sadu tuhandeid kordi.