Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 5205 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 596 ehk 11,5% testide koguarvust.

Läänemaale lisandus neli koroonaviirusega nakatunut. Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on Läänemaal 249,5. Üle Eesti on see näit 544.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 305 inimesel. 239 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 107, Tartumaale 40, Pärnumaale 33, Võrumaale 18, Järvamaale 17 ja Raplamaale 13 uut positiivset testi. Jõgeva-, Hiiu-, Saare-, Valga-, Viljandi- ja Lääne-Virumaale lisandus 8, Põlva- ja Läänemaale 4 uut nakkusjuhtu. 7 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Haiglaravi vajab 412 patsienti.

Eestis on COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud 33 927 inimesele, kaks doosi on saanud 15 871 inimest. Vaktsineerimine on pooleli 699 läänlasel, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 326 läänlasel.