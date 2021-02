Läänemaa kultuuripärl on Anti Nöör

Täna õhtul antakse Silma õpikojas üle kultuurikapitali tänavused preemiad – kultuuripärli tiitli saab Anti Nöör, elutööpreemia Arvo Tarmula.

Nööri pidas kultuurkapitali Läänemaa ekspretgrupp kultuuripärli tiitli vääriliseks lõõtspilli- ja rahvamuusikatraditsiooni hoidmise ja levitamise eest.

Nöör algatas kümme aastat tagasi Rannalõõtsa festivali, viis aastat tagasi lisandus sellele kevadine Rannalõõtsa võistumängimine. Festival ja võistumängimine on kaasa aidanud sellele, et lõõtsamäng on Läänemaal populaarsust kogumas ning see annab hea võimaluse esinemiseks kohalikele muusikutele ja muusikakooli õpilastele. Nöör pole pelgalt korraldaja, vaid mängib ka ise eri koosseisudes akordionit ja lõõtsa.

Elutööpreemia saanud fotograaf Arvo Tarmula on paljudele läänlastele hästi tuttav – kus vähegi midagi toimumas, on Tarmula oma fotoaparaadiga kohal. 83aastane Tarmula on Eesti vanim tegutsev pressifotograaf. Tal on aastakümnetega kogutud muljetavaldav arhiiv, kust leiab pilte nii pöördelistest sündmustest ühiskonnaelus, kultuuri- ja spordiüritustest kui ka igapäevaelust.

Kultuurkapitali aastapreemiaid antakse välja kuus ja tunnustuspreemiaid üheksa. Kultuurkapitali Läänemaa ekspertgrupi kontaktisik Marju Viitmaa ütles, et preemiate jagamisel lähtub kultuurkapitali Läänemaa ekspertgrupp sellest, et saajate hulgas oleks nii eri kultuurialade kui ka spordiga seotud inimesi. „Kultuur on ju väga lai, ega see ole ju ainult rahvakultuur,” ütles ta.

Viitmaa sõnul tuleb ettepanekuid alati rohkem, kui preemiaid välja antakse. Sel aastal on preemiasaajate seas neid, kelle tegemised on üle maakonna tuntud, aga ka neid, kes laiemat tähelepanu pole saanud. „Olen väga rahul ja tänulik esitajatele, kes märkasid ka neid, kes pole pidevalt suurel pildil,” ütles Viitmaa. Ta tõi näiteks Vormsi püha Olavi gildi, kes korraldab kultuurilaagrit „Kodupaiga kultuuriuurija”. Viitmaa sõnul on Läänemaal mitmeid selliseid ühinguid ja inimesi, kes tegutsevad, aga pole sellest laiemalt kuulutanud.

Kultuurkapitali preemiad 2020

Kultuuripärl 2020

Anti Nöör – lõõtspilli ja rahvamuusikatraditsiooni hoidmise ja elavdamise eest

Elutööpreemia

Arvo Tarmula – igikestev fotograaf läbi aegade kultuurielu jäädvustamisel ja Läänemaa fotokroonika loomisel

Kultuurkapitali Läänemaa ekspertgrupi aastapreemiad

Tiit Seiton – Läänemaa spordisündmuste korraldaja

Mati Kallemets – Palivere turismi- ja tervisespordikeskuse hing ja eestvedaja

Larissa Mandel – raamatu „Läänemaa kihelkondade rahvarõivad” koostamise eest

Viivika Orula – kultuurielu edendamise eest Soolu külas

Annely Lember – mitmekülgse loometegevuse ning kunstihariduse edendamise eest

Ulrika Grauberg – kultuurielu edendamise eest

Kultuurkapitali Läänemaa ekspertgrupi tunnustuspreemiad