Janno Jürgensi mängufilm „Rain” pälvis kolm kultuurkapitali aastapreemiat

Kultuurkapital tunnistas audiovisuaalsete aastapreemiate jagamisel parimaks debüütfilmiks Haapsalu noormehe Janno Jürgensi filmi „Rain”.

Auhinda üleandes küsis audiovisuaalse kunsti sihtkapitali nõukogu esimees ja filmikriitik Tristan Priimägi Jürgensilt, kui palju on „Rain” autori nägu. „Ma arvan, et väga palju,” vastas Jürgens. „Debüüdile kohaselt on see väga isiklik lugu. See on tõukunud positiivsetest lapsepõlve mälestustest.”

Jürgens lisas, et lapsepõlvest on veel ainest, mida punuda järgmistesse filmidesse.

Filmi „Rain” eest sai parima meesosatäitja preemia Indrek Ojari nimiosa eest filmis ja parima filmihelilooja tiitli „Rainile” muusika loonud Mihhail Panfilov.

Mängufilm „Rain” oli ka Neitsi Maali nominent.

„Rain” pidi alguses esilinastuma möödunud aasta märtsis, kuid koroonaviiruse tõttu lükkus esilinastus septembrisse.

Parima dokumentaalfilmi tiitli sai Jaan Tootseni film „Fred Jüssi. Olemise ilu”, mille operaator oli läänlane Joosep Matjus.

