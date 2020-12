Hololei: Haapsalu raudtee võib saada eurorahastuse

Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi peadirektor Henrik Hololei ütles Vikerraadio saates „Uudis +”, et peab võimalikuks, et Haapsalu raudtee kvalifitseerib Euroopa Komisjoni hinnangul euroraha saamiseks.

„Kui me räägime nendest põhilistest vahenditest, mis meil on selleks, et taristuinvesteeringuid soodustada, ehk Euroopa ühendamisrahastu, mis on mõeldud suurte ja eelkõige piiriüleste projektide elluviimiseks ja Euroopa nii-öelda ühtsete koridoride reaalsuseks muutmiseks, siis sellest ei ole mingisugust võimalust seda raha taodelda. See ei lähe nende eesmärkidega kokku. Tegemist on ikkagi väikese regionaalpoliitilise meetmega,” vastas Hololei aga lisas, et Haapsalu raudtee vastaks Euroopa Liidu säästva liikuvuse prioriteetidele.

„Just nimelt täna öösel leppisid parlament ja liikmesriigid kokku tulevase taastusrahastu põhimõtetes, ehk RRF. See põhineb liikmesriikide enda reformikavadel, mida esitatakse. Ja kui Eesti otsustab selles reformikavas ka seda raha selleks panna, siis ma arvan, et see võimalus on olemas,” lausus Hololei.