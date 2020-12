Juhtkiri: looduskaitsjate hirmu suured silmad

Matsalu uues kaitse-eeskirjas seisab mitu sümpaatset muudatust. Esiteks pole mõtet liikumispiiranguil, mida looduses viibijal on väga raske jälgida. Pealegi – kui puisniidul on piirang seatud vaid seepärast, et inimesed rohtu maha ei tallaks, siis võtab see õlgu kehitama. Ükski talunik ei niida enam puisniitu vikatiga ja kui niidabki, siis kui suured rahvahordid Matsalu puistuis suve hakul ikka kõmbivad?

Mõistlik otsus on ka Matsalu lahe ja rahvusparki jääva Väinamere osa avamine hobialustele. Jaht keelatakse, sealhulgas liidetakse Matsalu rahvuspargiga Haeska hoiuala, mis samuti tähendab uusi jahipiiranguid. Nii et hundid, šaakalid, rebased ja kährikud võivad hinge tõmmata, kui on lipanud üle rahvuspargi piiri. Sama käib põdra kohta, kes võiks pürgida suisa Matsalu rahvuslooma tiitlile.

Kalapüügieeskirjadega on olukord kõige keerulisem. Spetsiifiliste eriteadmisteta on neid keeruline hinnata, kuid Matsalu lahe ja Kasari jõe kaitserežiim peaks tagama peamise – et kalamehed merd ja jõge kaladest tühjaks ei püüaks.

Nii et piirangute vähesuse pärast muretsemine paistab olevat üsna tarbetu. Kuna Matsalu lahe põhja- ja lõunakaldal puuduvad hästi hooldatud RMK matkarajad ja telkimispaigad, siis pole ka koroonaajal olnud sinna suurt jalutajate tungi. Kes ikka tahab mütata mudasel jõekaldal või lahesopis, kui hoopis mugavam on kõndida raba laudteel või liivases männikus.

Matsalu rahvuspark vajab hoidmist. Viimane algab kaugemalt kui rahvuspargi piirid, sest Kasari jõgi voolab läbi peaaegu poole Eesti. Jutt käib ennekõike väetamisest ja sõnnikuhoidlatest, mida talunikud peaksid korras hoidma. Tähtis on ka heinategu Kasari luhal. Mädanevad heinapallivirnad on koledad vaadata, aga ka sobilik varitsuspaik röövloomadele. Uues kaitse-eeskirjas nende probleemidega aga ei tegeleta.