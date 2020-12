Haapsalu sotsiaalmaja on aasta lõpuni suletud

Aasta lõpuni ei toimu Haapsalu sotsiaalmajas huviringide tegevust ega tugigruppide kogunemisi. Samuti on kohvik ja raamatukogu suletud.

Sotsiaalmaja direktor Serli Küünarpuu ütles, et maja on suletud, sest sotsiaalmajas käiv kontingent on haavatav ning soovivad kaitsta külastajate tervist. Samuti on valitsuse tasemel huviringide tegevus peatatud.

Edasi toimivad teenused väljaspool maja – koduteenus, erihooldekandeteenus, sotsiaaltransport ja turvakoduteenus. Ka on avatud supiköök. Päevahoid toimub vajadusel inimese kodus.

Koroonaviirusega nakatunud sotsiaalmaja töötaja paraneb. Temaga kontaktis olnud töötajatest keegi haigestunud ei ole ja said negatiivsed koroonatesti tulemused. Tänasest on isolatsioonis viibinud töötajad taas tööl.

Küünarpuu lisas, et ootavad väga vaktsiini ja loodab, et peagi taastub tavapärane elu. Ta tuletas meelde, et kui keegi on hädas, siis sellest saab jätkuvalt teada anda.