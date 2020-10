Kullamaa kooli vibulaskjad tõusid poodiumile

Kullamaa keskkooli tüdrukud Paula-Marie Ojaver ja Mirabelja Kuurmann said vibulaskmise meistrivõistlustel häid kohti.

Eesti meistrivõistlused vibulaskmises peeti 26. septembril Järvakandis. Treener Aare Laureni õpilastest võitis Paula-Marie Ojaver tidettide klassis meistritiitli, noorte klassis saavutas Mirabelja Kuurmann teise koha. Läänemaa noored osalesid meistrivõistlustel vaistuvibu klassis.

Vaistuvibu on sisuliselt sportvibu, millel ei ole sihikut ega ühtegi teist sihtimist võimaldavat seadet.

Vibuspordis on sportlased jaotatud paljudesse vanusegruppidesse. Noored jagunevad neljaks: kõige nooremad on tidetid, järgnevad noored, kadetid ja juuniorid.

„Noorte klassides on konkurents päris kena, Paula võitis ainult kahe punktiga esikoha,” ütles Kullamaa vibutreener Aare Lauren.

Tidettide hulgas oli võistlemas viis tüdrukut, Ojaveri koolikaaslane Gerda Hansel sai neljanda koha.

Noorte klassis oli võistlemas seitse tüdrukut. „Kuurmann sai teise, Carolina Treu neljanda ja Grete Ansel viienda koha,” loetles Lauren oma õpilaste saavutusi.

„Me alustasime sel sügisel kolmandat laskmisaastat, Carolina on aasta rohkem käinud,” tutvustas Lauren noorte treeningrühma. „Esimesed head tulemused tulevad kohe, aga areng võtab rohkem aega.”

Treenitakse kaks korda nädalas, nädalavahetustel käiakse võistlustel. „Sisehooajal harjutame keskkooli võimlas, välihooajal Kullametsa külas viburajal,” ütles Lauren.

Eestis harrastatakse vibusporti 15 klubis. Läänemaal on ainuke klubi Lääne Vibulaskjad. Lauren asutas vibuspordiklubi 2004. aastal. Klubis harrastatakse nii sportvibu- kui ka maastikuvibulaskmist. Lääne Vibulaskjail on praegu hingekirjas 34 sportlast.

Keerukale vanuseklassidesse jaotramise süsteemile lisaks on ka vibulaskmine jaotatud eri võistlusklassidesse. Sportvibu (recurve) on ainus klass, millega on võimalik võistelda olümpiamängudel. Sellest tulenevalt nimetatakse sportvibu olümpiavibuks. Vaistuvibu on sisuliselt sportvibu, millel ei ole sihikut ega ühtegi teist sihtimist võimaldavat seadet.

„On kaks eraldi asja: vibusport ja maastikulaskmine,” selgitas Lauren. Maastikulaskmine pole olümpiaala, pigem on tegemist tervisepordiga. Aga ka sel alal on Kullamaa vibulaskjad tegijad.

Näiteks tänavustel maastikulaskmise meistrivõistlustel Kajamaal said Lääne Vibulaskjad ilusaid kohti. „Mina tulin jahivibus Eesti meistriks, naiste jahivibu klassis sai Kaire Lauren teise koha,” ütles Lauren. Kullamaa tüdrukutest sai Paula-Marie Ojaver traditsioonilises jahivibus esikoha.

Lauren on olnud Läänemaa parim meessportlane aastatel 2007, 2008 ja 2018.

2018. aastal tuli Lauren Lõuna-Aafrika vabariigis maastikuvibu maailmameistrivõistlustel maailmameistriks jahivibus. 2019. aastal sai ta Euroopa meistriks maastikulaskmises. Vibuspordis krooniti Lauren 2007. aastal Ungaris maailmameistriks.

Vibusporti harrastatakse neljas peamises klassis:

sportvibu ehk olümpiavibu (recurve)

plokkvibu (compound)

vaistuvibu (instinctive, ka barebow)

pikkvibu (longbow)

Sportvibu ja plokkvibu on võistluslikumad ja esitavad harrastajale ehk suurema väljakutse. Samas vaistuvibu ja pikkvibu pakuvad laskjale väga suurt vaheldust ja väiksemat sõltumist varustusest.