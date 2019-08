Haapsalus võitsid eestlased rahvusvahelisel vibulaskevõistlusel kolm esikohta

Nädalavahetusel Haapsalus toimunud rahvusvaheline vibulaske võistlus “Levikom Team Challenge” tõi Eestisse Euroopa parimad vibusportlased. Sportvibu naiste klassis tõi võidu koju eestlanna Laura Nurmsalu, meeste arvestuses alistas David Pasqualucci Eesti parima laskuri Märt Oona, kes jäi teiseks. Plokkvibu klassides võitsid esikoha eestlastest maailmarekordi omanikud õde-vend Lisell ja Robin Jäätma.

Võistluse korraldaja NS Archery klubi liikme Pearu Jakob Ojamäe sõnul õnnestus üritus hästi ja publiku huvi vibulaske vastu näitab kasvutrendi. “Sedapuhku küll maailmarekordit ei sündinud, kuid sportlaste endi tagasiside võistlusele oli ülimalt positiivne ning järgmise aasta võistlusi oodatakse juba põnevusega,” kinnitab Ojamäe.

Esmakordselt toimus võistlustel vaatemänguline vibushow, kus juunioride Euroopa meistrid Emily Hõim, Lisell Jäätma ja Meeri-Marita Paas Eesti plokkvibu naiskonnast sooritasid efektseid laske taldrikute ja purkide pihta, näha sai katki lastud vibunooli ning pingelist võistlusmomenti tüdrukute vahel. Ojamäe sõnul ei ole seda varem Eestis tehtud ning leiab, et vägevate trikkidega show tuleks kindlasti traditsiooniks muuta. Samuti osutus rahva seas väga populaarseks võimalus proovida kätt vibulaskmises.

Levikom Team Challenge vibuvõistluse nimisponsori Levikomi tegevjuhi Peep Põldsammi sõnul on tal heameel, et võistlusel oli palju pealtvaatajaid. “Vibulaskmine on pika ajalooga, ent vähetuntud spordiala, mida võivad harrastada nii noored kui vanad, naised kui mehed. Loodame, et sellised üritused aitavad selle spordiala juurde tuua uusi huvilisi,” rääkis Põldsamm.

Võistlus toimus 2-4. augustil Haapsalu linnastaadionil, võistlusel osales 34 sportlast viiest riigist. Vibuspordivõistluse “Levikom Team Challenge” nimisponsor on Eesti telekomiettevõte Levikom.