Vibulaskmise võistlus ja sõu toovad Haapsallu parimad vibusportlased

Reedest pühapäevani on Haapsalus rahvusvaheline vibulaske võistlus „Levikom Team Challenge”, mis toob Eestisse Euroopa parimad vibusportlased.

Ürituse raames toimub Eestis esmakordselt vibusõu, kus profilaskurid sooritavad vibudega vaatemängulisi vigurlaskmisi.

Võistluse korraldaja NS Archery klubi liikme Pearu Jakob Ojamäe sõnul on kohal vibulaskmise tippu kuuluv 2017. aasta maailma- ja Euroopa meister David Pasqualucci ning võistlevad Eesti, Läti, Leedu, Soome ja Itaalia parimad vibusportlased. „Võistlemas saab näha Londoni ja Rio olümpiamängudel osalenud Eesti sportlaseid Reena Pärnat ja Laura Nurmsalu. Üritusel proovitakse lasta ka maailmarekordit,” rääkis Ojamäe.

Võistluse esimesel päeval, 3. augustil selgitatakse individuaalvõistluste parimad sport- ja plokkvibu laskjad. Pühapäeval, 4. augustil toimub unikaalne võistkondlik võistlusformaat, kus võistkonna moodustavad erinevatest riikidest eri tasemega laskurid. „Oodata on äärmiselt tasavägiseid duelle, mis kulmineeruvad kulla- ja pronksifinaaliga kell 15. Pingelisi finaale kommenteerivad NS Archery rahvusvaheliselt kogenud laskurid,” lisas Ojamäe.

Kõikidel huvilistel on laupäeval proovida ka ise vibulaskmist. „Vibulaskmist võivad harrastada kõik, olenemata soost, vanusest ja varasemast kogemusest. Vibulaskmine on kombinatsiooniga nii vaimsest kui ka füüsilisest trennist, see ala õpetab väga hästi tunnetama oma keha ning kontrollima emotsioone ja pingetaluvust,” rääkis Ojamäe. Laupäeval algusega kell 16 on esmakordselt Vibusõu, kus vibusportlased teevad efektseid etteasteid, lastakse puruks taldrikuid ja purke ning proovitakse mootorratta seljast märki tabada.

„Levikom Team Challenge” vibuvõistluse nimisponsori Levikomi tegevjuhi Peep Põldsammi sõnul sai võistlus alguse 2018. aastal Ristilt. „Meie huvi oli elavdada elu maapiirkondades. Üks meie fookustest on maapiirkondades kiire püsiühenduse ja kvaliteetse teleteenuse pakkumine, aga soovime lisaks toetada ka kohalikke algatusi ja üritusi. Vibulaskmine on pika ajalooga, ent vähetuntud spordiala, mida on viimastel aegadel läbinud mitmed tehnoloogilised uuendused. Seetõttu tundus meile säärase võistluse ja spordiala toetamine igati huvipakkuv,” selgitas Põldsamm.

Võistlus toimub 2-4. augustil Haapsalu linnastaadionil. Üritus on tasuta. Vibuspordivõistluse „Levikom Team Challenge” nimisponsor on Eesti telekomiettevõte Levikom.