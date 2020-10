Linnuvaatlusel nähti enim veelinde

Läinud nädalavahetusel toimunud traditsioonilistel rahvusvahelistel linnuvaatluspäevadel Eurobirdwatch nägid loodushuvilised Eestis enam kui 140 000 lindu.

Üle Eesti osales linnuvaatluspäevadel 156 inimest, kes märkasid kokku 140 087 lindu. Kõige rohkem nähti merivarti (19 346 isendit), auli (14 283 isendit) ja rabahane (8092 isendit). Ornitoloog Tarvo Valkeri sõnul nähti ka Läänemaal oodatult kõige rohkem just merelinde – merivarte, aule, hanesid-laglesid.

Haruldustest märgati Põõsaspea neemel ameerika vihitajat. Valkeri sõnul nähti ameerika vihitajat Põõsaspeal esimest korda juba nädal varem ja toona nähti seal teistki haruldast liiki – põhja-tormilindu. „Läänemaal on linnusügis olnud väga põnev. See on harukordne, et ühest kohast leiti päevase vahega kaks uut liiki, muidu nähakse Eestis võibolla kahte uut liiki aastas,” ütles Valker.