Ööpäevaga lisandus 7 positiivset koroonaviiruse testi

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 1 162 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi, millest seitsme testi tulemus osutus positiivseks, teatas terviseamet.

Rahvastikuregistri andmete järgi laekus 4 positiivset testi tulemust Harjumaale (3 Tallinna) ja 3 Tartumaale (kõik Tartu linna).

Harjumaa 2 juhtumi puhul on tegemist varasemate haigestunute lähikontaktsetega ning 2 juhtumi nakatumise asjaolud on veel täpsustamisel. Tartu juhtumite puhul on 2 juhul tegemist varasema nakatunu lähikontaktsetega ja ühel juhul oli tegemist kordustestiga.

19. augusti hommikul vajas Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 7 inimest, juhitaval hingamisel ei ole ühtegi patsienti. Koju ei saadetud ühtegi inimest. Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati 1. Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandunud, kokku on Eestis koroonaviirus nõudnud 63 inimese elu. Haiglates on lõpetatud 400 COVID-19 haigusjuhtumit 387 inimesega.

Tervenenud on 2002 inimest. Neist 1 527 inimese (76,3%) haigusjuhtum on lõpetatud, 475 inimese puhul (23,7%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 7,1.

Eestis on kokku tehtud enam kui 137 000 esmast testi, nendest 2 207 ehk 1,6 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed. Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata www.terviseamet.ee/koroonakaart.