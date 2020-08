Rahvusvaheline alaliit keelab vehklejatel karjumise

Rahvusvahelise vehklemisliidu (FIE) juulis avaldatud koroonaviiruse ohu piiramise reglement keelab vehklejatel edaspidi karjumise, vahendas ERRi uudisteportaal.

FIE sõnul on uus ettekirjutis tingitud soovist vähendada piisknakkusohtu ning et punktivõidu tähistamine karjudes levitab pisikuid, on see – aga ka kätlemine, sõrmenukkide kokku löömine ja maskide ning kinnaste vahetamine – teadmata ajaks keelatud.

“Kui vehklejad peaksid reeglit rikkuma, näiteks pärast torget karjuma, peetakse seda kohtunike käsklustele mitte allumiseks ja selle eest karistatakse kollase kaardiga. Järgmise rikkumise korral tuleb juba punane kaart ehk trahvitorge. Kaks kollast kaarti on võrdne punase kaardiga,” selgitas novembrisse kavandatud Tallinna Mõõga peakorraldaja Jüri Salm uuendust Delfile.

“Mina arvan, et eestlastele tuleb see kasuks,” pakkus treener Helen Nelis-Naukas. “Meie oleme hirmus kinnine rahvas, ükski laps ei karju, olen pidanud neid tagant utsitama. Usun, et sellest kaotavad kokkuvõttes meist temperamentsemad rahvused – itaallased, venelased –, kes hirmsasti matši ajal rääkida tahavad, eestlased pigem võidavad.”

Eesti koondislastest on üks emotsionaalsemaid 2013. aastal individuaalselt maailmameistriks tulnud Julia Beljajeva, kellele uudis arusaadavalt väga ei istu. “Isegi kui ma tahan end tagasi hoida, ei pruugi ma sellega hakkama saada. Emotsioonid kogunevad minus ja ühel hetkel need plahvatavad iseenesest,” lausus Beljajeva.