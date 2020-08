Terviseamet: kui koroonapiirangud uuesti kehtestada, siis kogu riigis

Terviseameti epidemioloogilise valmisoleku nõuniku Irina Dontšenko sõnul tuleks koroonapiirangute taastamisel kehtestada need üleriigiliselt, sest piirkondlike piirangute kehtestamine ei toimiks, sest kui mingid asutused ühes linnas kinni panna, liiguvad inimesed teise linna, kus need on lahti, vahendas ERR.

Irina Dontšenko rääkis Vikerraadio hommikuprogrammis, et COVID-19 on piisknakkushaigus ja levib inimeselt inimesele kergelt. “Teatavasti märtsikuus Lõuna-Koreas üks vastutustundetu inimene nakatas üle 200 inimese surfates mitmes ööklubis,” ütles Dontšenko.

Testimine käib Dontšenko sõnul endiselt läbi perearsti ning perearst otsustab, kas suunata inimene testile või mitte, seega testimisele on suhteliselt lihtne pääseda. Välismaalt tulnutest peavad kohustusliku testi tegema üliõpilased ja võõrtööjõud. Muudele kategooriatele testimise kohustus ei laiene, kui teatud riikidest tulijatele kehtib eneseisolatsioon.

Piirangute taastamise kohta ütles Irina Dontšenko, et tuleb vaadata, milliseks olukord areneb ning terviseamet pooldab üleriigilisi meetmeid.

“Kui võtta tarvitusele mingi meede, siis üle Eesti,” ütles Dontšenko. Dontšenko lisas, et mingile piirkonnale piirangute kehtestamine ei toimiks, sest kui mingid asutused ühes linnas kinni panna, siis inimesed liiguvad teise linna, kus need asutused on lahti.