Korraldajad panevad Valge Daami ajaks välja desojaamad

Eile õhtuse seisuga ükski Haapsalu Valge Daami aja kontsert ega muu üritus ära ei jää, kuigi sotsiaalministeerium soovitas kaaluda suurürituste ära jätmist lähinädalatel.

Valge Daami aja üks rahvarohkemaid ettevõtmisi on laupäeval ja pühapäeval peetav käsitöölaat. Haapsalu kultuurikeskuse direktor Gülnar Murumägi ütles, et müüjaid on seekord tavalisest kolmandiku jagu vähem – 160 asemel sada.

„Kõik müüjad on saanud soovituse pakkuda desovahendeid,” ütles Murumägi. Ka korraldajail endil on kavas on välja panna desojaamad. „Nii et igal üritusel saab käsi desinfitseerida,” kinnitas Murumägi. „Ka pöördume kõigi tulijate poole palvega hoida vahet ja haigena jääda koju.”

Vähendama peaks nakkusohtu see, et laadal on rahvas kulgemises – liigutakse ega olda tihedasti külg külje kõrval pikka aega. „Ka laste mänguala Krahviaias on piisavalt suur,” ütles Murumägi.

Valge Daami etendusele tulijail on soovitatud kaasa võtta oma kokkupandav tool, et saaks valida istekoha piisava vahemaaga. „Aga paneme piisavalt pinke ja toole ise ka, et saaks hoida vahet,” ütles Murumägi.

Vähesed siseruumis toimuvad üritused on öökontserdid Haapsalu toomkirikus, kus korraldajad jälgivad, et täidetud oleks poole saali reegel – ruumi ei lasta inimesi tuubile täis.

Eile soovitas sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna juhataja Heli Laarmann peo- ja kontserdikorraldajail kaaluda vähemalt kahel järgmisel nädalal ürituste ärajätmist. Laarmann soovitas vähendada osalejate hulka ja tagada desovahendite kättesaadavus nii kogunemisele saabumisel kui ka lahkumisel.

Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles Lääne Elule, et soovitus käib eeskätt Tartu- ja Ida-Virumaa kohta, sest seal on viimastel nädalatel koroonaviirusega nakatunute hulk kasvanud.

„Seetõttu tuleb neis piirkondades olla rahvarohkete ürituste korraldamisel eriti ettevaatlik ja rakendada tavapärasest rangemalt nakkusohutust tõstvaid meetmeid,” ütles Kiik. „Võimalusel on mõistlik kaaluda ürituste edasi lükkamist, kuni olukord on paranenud.”

11 maakonnas, sh Läänemaal, ei ole viimase kahe nädala jooksul tuvastatud ühtegi uut nakatunut.

Kaie Ilves

Andrus Karnau