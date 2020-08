Sügisel jätkavad koolid ja lasteaiad tavapäraselt

Sügisel jätkavad Läänemaa koolid ja lasteaiad tavapäraselt ning praegu ei ole ohtu, et kõik koolid läheksid taas distantsõppele nagu kevadel.

Haapsalu aselinnapea Kaja Rootare ütles, et viiruse levik on praegu Eestis kontrolli all ning koolid alustavad 1. septembril õppeaastat nii nagu ikka. Õppeaasta alguseni on veel vaid kuu, kuid seda, kas selle aja jooksul võib midagi muutuda, Rootare prognoosida ei osanud.

Viirus on Läänemaad säästnud – sel aastal on viirus tuvastatud 14 läänlasel, kellest reaalselt põdesid haiguse Läänemaal läbi vaid viis haigestunut. Ülejäänutel on olnud siin vaid rahvastikuregistrijärgne elukoht.

Rootare kinnitas, et kui mõnes koolis tekib viiruslaine, siis tegeletakse sellega juhtumipõhiselt. Võimalik on näiteks ühe kooli sulgemine, kuid teised koolid jäävad lahti. „Kõigi huvides on, et ei haigestutaks, kuid normaalne elu jätkuks,” ütles Rootare.

Ka Taebla kooli direktor Jaanus Mägi ütles, et praegu arvestavad nad, et sügisel jätkub õppetöö traditsioonilisel viisil, kuid kui midagi peaks kuu aja jooksul kardinaalselt muutuma, siis on nad ka valmis e-õppeks. Mägi lisas, et kõige raskem oleks sügisest jätkuv e-õpe just 1. klassi õpilastele, kellel ei ole veel koolikogemust. „Kevadel olid kõik kaks trimestrit koolis juba käinud,” ütles Mägi.

Seda, mis saab siis, kui kool peab uuesti minema e-õppele, arutavad Taebla kooli juhtkond ja õpetajad augustis – vaatavad üle süsteemid ja milliseid veebiplatvorme kasutavad. „Kevadel tuli kõik nii ootamatult – alguses arvasime, et oleme e-õppel paar nädalat, aga et see nii pikaks kujuneb… Me kõik katsetasime,” ütles Mägi.

Mägi loodab siiski, et õppetöö jätkub traditsiooniliselt ning õpilased saavad talvel valminud koolimajas õppida. Enne koroonaviirusest tingitud eriolukorda ja koolide distantsõppele minekut jõudsid õpilased uues koolimajas käia vaid kaks nädalat.

Ta lisas, et erinõudeid koolis ei ole, kuid kindlasti pööratakse suuremat tähelepanu hügieenile ning kätepesule. Samuti on suurema tähelepanu all köhivad ja nohused õpilased. Mägi lisas, et seni on talviti ikka koolis käinud õpilasi, kellel on köha või nohu, kuid varem ei ole need olnud nii suured ohumärgid kui nüüd.

Ka Haapsalu põhikooli direktor Anne Mahoni leidis, et Läänemaal ei ole ühelgi koolil praegu põhjust jätkata distantsõppel. „See on täna, mis saab homme või ülehomme – ei tea,” ütles Mahoni.

Samuti ei tea põhikool veel, kas uuest õppeaastast alustavad nad õppetööd uues, Lihula maantee koolihoones või veel vanas, Kuuse tänaval asuvas majas – kõik sõltub sellest, kas uus koolihoone saab septembriks valmis või mitte.

Ka haridusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna konsultant Margit Kapak kinnitas, et praegune plaan keskendub haiguse lokaalsele tuvastamisele ning püüab koolide täielikku sulgemist vältida. „Siiski peavad haridusasutused olema valmis vajadusel ka kiiresti õppetöö vormi muutmiseks – sulgemine toimub asutuse või piirkonna kaupa,” ütles Kapak.

Enne õppeaasta algust soovitab ministeerium koolidel teha ettevalmistusi, näiteks leppida kokku õppekorraldus, teha tegevusplaan disantsõppel olles ja mõelda läbi käitumine nakkuskahtluse või tuvastatud haigusjuhtumi korral. Samuti tasub koolil varuda isikukaitse- ja desinfitseerimisvahendeid.

Kapak lisas, et vajadusel peavad koolid arendama ka õpetajate digioskusi.

Terviseametist öeldi Lääne Elule, et nad hindavad epidemioloogilist olukorda pidevalt ning praegu on veel vara teha paikapidavaid hinnanguid kooliaasta alguse kohta.