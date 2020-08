Juhtkiri: Haapsalu ei vaja uut legendi

Tartu kaks koroonakollet ei saanud tekkida Haapsalu jaoks kehvemal ajal – neljapäeval algab Valge Daami aeg, mudalinna au ja uhkus ning visiitkaart, mis meelitab siia igal aastal tuhandeid inimesi üle kogu Eesti. Kui nende seas on kasvõi üks koroonaviirusega nakatunu, ei ole vaja väga kõrgelt lendavat fantaasiat, et edasist asjade kulgu ette kujutada. Praegu on Tartu koroonakolletest teadaolevalt nakkuse saanud üle 30 inimese, kuid haigestunutega on kokku puutunud sajad inimesed, kellest kaugeltki kõik pole veel tuvastatud ja testitud. Asetades samad sündmused kohalikule skaalale – Haapsallu, on perspektiiv hirmutav.

Jah, me teame, et suur osa nende ridade lugejaist kirtsutab selle jutu peale nina ja ütleb, et reageerime üle ja rikume peo ära. See pole aga kindlasti meie eesmärk. Vastupidi – palume vaid inimestel käituda vastutustundlikult, et ei sünniks uut Haapsalu legendi „Käisin Valge Daami pidustustel ja sain sealt koroona”. Sellest, et koroonaviirus hakkab häirivalt uusi tuure koguma, annab tunnistust sotsiaalministeeriumi soovitus pidude ja kontsertide korraldajatele, et nad kaaluks vähemalt järgmisel kahel nädalal ürituste ära jätmist, vähendaks osalejate maksimaalset arvu ja vaataks väga hoolikalt üle, kuidas tagada külastajate hajutatus ja hügieenivõimalused. Peamiselt puudutab see soovitus küll Tartumaad ja Ida-Virumaad, kuid seal pidutsenud ja nendega kokku puutunud inimesed võivad ka Läänemaale jõuda.

Eeldatavasti me kõik teame, kuidas end koroonaviiruse eest hoida ja mitme kuu vältel on rahvas kõiki ettevaatusabinõusid edukalt ka kasutanud. See alalhoidlikkus on meid säästnud seni ja loodetavasti säästab ka edasi. Tartus toimunu ei tähenda, et me peaksime oma peost ilma jääma. See on vaid meeldetuletus, et hooletusel ja hoolimatusel võivad olla väga kurvad tagajärjed. Hoidkem iseennast ja oma lähedasi.