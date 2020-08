Iloni Imedemaa uus juht on Maarja Kõuts

Viis aastat Iloni Imedemaad juhtinud Anne Suislep jäi juuli lõpust emapuhkusele. Muuseumi hakkab juhtima senine SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid turundus- ja kommunikatsioonijuht Maarja Kõuts.

„Kevadise seisaku tõttu vaatasime oma võimalused üle ja leidsime, et ei võta uut inimest juurde, vaid täidame praegu koha majast,” sõnas SA juhataja Anton Pärn. Kõutsi senine ametikoht kaotati.

Iloni Imedemaa juhatajana saab Maarja Kõutsi suurimaks ülesandeks koroonaviirusest tingitud võimalike piirangutega kohanemine. „Iloni Imedemaa on inspireeriv. Seal tehakse väga head tööd, maja on rahvast täis, nii et põhisuunad jäävad samaks,” ütles ta. „Peame vaatama sügisesse ja mõtlema võimalike piirangute peale. Olukord ei sõltu meist, aga see võib meie töökorraldust muuta.”

Kõuts on sihtasutuses töötanud viis aastat, enne seda juhtis ta Tallinnas Miia-Milla-Manda muuseumi.