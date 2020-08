Linnavolinik jälgib salaja naabreid

Haapsalu linnavolikogu liige, turvafirma USS piirkonnajuht Tiit Moor on paigaldanud oma kodu ümber hulgaliselt valvekaameraid, mis võivad rikkuda naabrite ja kaaslinlaste eraelu saladust.

Moori kodu juurde Räägu tänaval viib väike tupiktänav, mida valvab linnavalitsuse laternaposti otsa kinnitatud 360kraadine valvekaamera. Sellest näeb nii tänaval liikujaid kui ka mitut naaberkinnistut. Moori hoovil oleva kuuri küljes on veel paar kaamerat, mis valvavad nii linnatänavat kui ka naaberkinnistut.

Läinud laupäeval esitas Moori naaber Viivi Kaustel politseile kuriteoteate, milles süüdistab Moori eraviisilises jälitustegevuses. See on karistusseadustikus kirjeldatud rikkumine, mille eest võib kohus karistada trahvi või kuni kolmeaastase vangistusega. Kaustel viitas oma avalduses Euroopa Kohtu otsusele, mis ütleb, et isikliku vara kaitseks pandud kaamera ei tohi filmida tänavat ega naabri aeda. Moori kaameraist saab praegu jälgida mitte ainult Kausteli aeda, vaid ka maja välisukse ees toimuvat, samuti piiluda sisse hoonete akendeist.

Reedel saatsid Viivi Kausteli lähedased, kes palusid anonüümsust, avalduse ka Moori tööandjale turvafirma USSi juhatusele, Haapsalu linnavalitsusele ja andmekaitseinspektsioonile. Oma kirjas nõuavad nad, et lõpeks ebaseaduslik jälgimistegevus. Kausteli lähedased soovivad, et turvakaamerad eemaldataks, kuni on selge, kas nende paigaldamine on seaduspärane. „Kuna Räägu tänava kinnistute ümbruses on äärmiselt kitsas, ei ole Räägu tänaval võimalik liigelda jalgsi ega sõidukiga nii, et kaamera vaatevälja sattumist saaks vältida,” seisab kirjas.

