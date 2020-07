Virtsu kaunis kodu – neljasaja-aastasest kiviktaimlast kurkkõrvitsateni

Olev Kaasi ja Girta Päärsoni aed pääses Virtsu kauni kodu konkursi kaunimate sekka.

Et just nende kodu viie kaunima hulka sai, pole mingi ime. Virtsu Metsa tänav, pisike jupp, mis lõpeb tupikuga, on kauneid kodusid täis. Kolm aastat tagasi pälvisid Virtsu kauni kodu tiitli Kaasi üleaedsed Liia ja Voldemar Veek, aga nemad pole ainukesed. Auhinna saanuid on sel tänaval teisigi. Kaasi aedki pole esimest korda kaunite reas. Aias on õhku ja ruumi, täis aastakümnete või isegi -sadade taguseid saladusi, sekka krutskeid ja vimkasid, nagu on Virtsu kandis kombeks.

