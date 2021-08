Virtsu saab sügisest rahvamaja

Lääneranna vallavolikogu otsustab täna, kas Virtsu elanikud saavad sügisest endale kauaoodatud rahvamaja või ei.

„Sada protsenti kindel veel pole, aga loodame,” ütles Virtsu arenguseltsi juht ja Lääneranna vallavolikogu liige Jüri Mõniste. Lääneranna vallavalitsuse eelnõu luua Virtsusse rahvamaja on valmis ja Lääneranna vallavolikogu esimees Rait Maruste kinnitas, et see on tänase istungi päevakorras.

