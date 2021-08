Spetsialistid soovitavad: millised sõiduki hooldustööd enne sügishooaega ette võtta

Suvistel puhkustel läbitakse autodega tuhandeid kilomeetreid, mis paratamatult jätavad oma jälje ka sõidukitele. Millised auto remonttööd enne sügise saabumist ette võtta?

„Tänavusel eriliselt soojal suvel on autokasutajad võtnud ette pikkasid distantse – käidud on puhkuse ajal uusi paiku avastamas, osa on võetud vabaõhukontserditest ja -etendustest, sõidetud on randa ja külla. Sõidukid on läbinud sadu kilomeetreid erinevates tee- ja ilmastikuoludes, mistõttu tasub enne sügishooaja saabumist sõidukile teravam pilk peale visata,“ kirjeldas Amservi järelteeninduse juht Ahti Aasala.

Esimese asjana tasuks üle vaadata klaasipuhastajad ja valgustus. „Paratamatult toob august ja lähenevad sügiskuud kaasa vihmahooge, mille puhul tagavad hea nähtavuse korras klaasipuhastajad. Kui auto on alles uus ja esiklaas kriimudeta, siis tagab veelgi parema tulemuse ka klaasivaha kasutamine,“ selgitas Aasala.

Ta rõhutas, et kuna õhtud muutuvad aina pimedamaks, siis tasub veenduda ka, kas tuled annavad piisavalt valgust ja näitavad õigele kõrgusele. „Sõita on ohutu ja mugav, kui sõiduki ees on valge ning inimene ei pea ülemäära pingutada, et vajalik nähtavus tagada. Kui valgus jääb väheks, siis võib lasta spetsialistidel vaadata üle tulede seisukorra ja kaaluda lisatulede paigaldamist,“ sõnas Amservi järelteeninduse juht.

Teiseks tasub kontrollida rehvide ja pidurite seisukorda. „Kui nähtavuse parandamiseks on kõik vajalik tehtud, siis mitte vähem oluline on ohtu märgates ka pidama saada. Iga autoomanik peaks oskama kontrollida enda sõiduki rehvide kulumist – suverehvidel peaks olema turvise mustri jääk vähemalt 1,6mm,“ lausus Aasala. Pidurite seisukorra kontrollimises soovitab ta pöörduda spetsialistide poole.

Kolmandana tasub suve lõpus investeerida korralikku auto käsipesusse. „Juuli kostitas meid erakordselt kõrgete temperatuuridega ja sulanud asfaldist eraldunud pigi on kleepunud ka autodele. See haagib enda külge edukalt kõik, mis sõiduteel lendleb – olgu selleks liiv, tolm, metalliosakesed või muu sarnane. Kõik see aga kahjustab sõiduki kere,“ kirjeldas Amservi järelteeninduse juht.

Aasala tõi välja, et regulaarsetelt hoolduskuludelt kokkuhoidmisel võivad suureneda kulud remondile ning samuti võib hädavajaliku remondi edasilükkamine tuua hiljem kaasa veelgi suurema väljamineku. Inbanki autode finantseerimise äriüksuse juht ja juhatuse liige Margus Kastein soovitas seepeale kõikidel autoomanikel luua nii-öelda sõiduki remondifond ootamatuteks autoga seotud kuludeks, kuhu igal kuul veidi raha kantakse. „Sarnaselt kodu remondifondile või lemmiklooma ravikulude fondile on soovitatav sama praktikat kasutada ka autode puhul, sest niiviisi ei tule vajalikud remont- või hooldustööd kunagi halva üllatusena,“ lausus Kastein. Ta lisas, et alati tasub hoolikalt kaaluda, millised tööd on hädavajalikud ning millised vaid soov autot lahedamaks tuunida ja seejärel vastavalt võimalustele teha edasised sammud.

Nagu „vihik“ maapoes

Kõikide väiksemate kuni paarisaja euroste hooldustööde või varuosade soetamise puhul soovitab spetsialist valida „osta nüüd, maksa hiljem“ makselahenduse, mis mujal maailmas on tugevalt kanda kinnitanud, kuid Eestis veel küllaltki uus viis ostlemiseks. „Osta nüüd, maksa hiljem makselahendused, nagu näiteks Indivy, aitavad tasumist ajatada mitme kuu peale. See tähendab, et täna ostad küll varuosa ära, kuid tasud selle eest järgmised kolm kuud. Seejuures ei lisandu mitmes osas maksmise eest kliendile ei intressi ega lisatasusid,“ selgitas Inbanki autode finantseerimise äriüksuse juht. Ta rõhutas, et Indivy ei ole krediiditoode, vaid pigem nagu tänapäeva versioon vihikust maapoes, kus sai üles kirjutatud, mida osteti ja siis tulevastel poe külaskäikudel ostude eest tasutud.

Lisaks kinnitas spetsialist, et „osta nüüd, maksa hiljem“ on väga hea vastuvõtu leidnud just autokaupmeeste juures, kuna võimaldab ajatada ka tehniliste hoolduste kulusid.

Suuremate remonttööde puhul, mis küündivad üle 800 euro, või ka näiteks rehvide soetamisel tasub võtta järelmaks. „Järelmaksu eelis on see, et saad sõltuvalt perioodist teha endale sobiliku kuumakse. Enamasti võib järelmaksu ajatada suisa mitme aasta peale ning niiviisi optimeerida igakuist pere-eelarvet. Niiviisi võib kuumakse olla isegi vaid paarkümmend eurot kuus,“ tõi Inbanki autode finantseerimise äriüksuse juht välja. Näiteks saab ka autoportaalist auto24 soetada varuosi järelmaksuga.

Kastein lisas, et kui remondi- ja hoolduskulud küündivad tuhandetesse eurodesse ning ületavad juba sõiduki enda turuväärtust, siis tasub hoolikalt kaaluda, kas seda on üldse otstarbekas ette võtta. “Vanemate sõidukite puhul kehtib üldiselt reegel, et kui üks kord midagi juhtub, siis hakkab ka edaspidi juhtuma. Just seetõttu on sageli õigem remonti vajav sõiduk maha müüa ning hoopiski uuem osta,“ selgitas Kastein.