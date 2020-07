Ridala elanikud peavad puhkpilliorkestri saatel laata

Ridala kogudus tähistab Ridala püha Maarja-Magdaleena koguduse esmamainimise 800. ja Ridala kiriku 750. aastapäeva.

Pidustused algasid neljapäeval ajalookonverentsiga. Ajaloolane Mati Mandel rääkis leidudest, mis Ridala kirikuõpetaja Küllike Valgu sõnul kinnitavad, et kristlased on siinkandis elanud juba 800 aastat. Samuti rääkis arheoloog Villu Kadakas kiriku ehitusest ja selle ehitusvigadest. Ettekannete järel kaasati aruteludesse ka konverentsi publik.

Reedel jätkus tähistamine Villem Grünthal-Ridala regivärsilise evangeeliumi „Püha rist” ettelugemisega pastoraadi saalis. Kokku luges 350-leheküljelist regilaulu 13 tunni jooksul ette 22 lugejat, neist viimasena piiskop Tiit Salumäe. Lugemise idee autor ja organiseerija oli Ridala elanik Raul Tammet.

Valk täpsustas, et päris kaanest kaaneni evangeeliumi siiski läbi ei loetud– mõned kohad jäeti vahele. „Püha rist“ on loodud 1930. aastatel, milGrünthal-Ridala võttis aluseks neli Uue Testamendi evangeeliumi, valis igast evangeeliumist mõne peatüki ja pani need regivärsivormi.

Pikalugemispäeva lõpetas ansambli Heinavanker kontsert.

Laupäeval on kirikuümbruses traditsiooniline Ridala kihelkonna laat. „Siis püüame kokku saada kogu kihelkonna rahva,” ütles Valk.

Laadapäev algab kell 11 Rapla puhkpilliorkestri esinemisega, kauplemiseks läheb kell 12. Valgu sõnul ühendas kirikukihelkond kõiki ümbruskonna külasid ning nüüdki sooviti kokku tuua kõik Ridala kihelkonna inimesed – ka need, kes kirikuga seotudei ole.

Laadalt leiab käsitööd, aia-, metsa, põllu-, meresaadusi. Laadale on registreerunud Sõeru talu püsililleistikutega, Asuküla külaselts hoidiste ja näputööga, Heli Reichardt raamatutega, Helina Maripuu siirupite ja sinepitega, Tõnis Teesaar ja Roberti Mesi, Kiideva kangakudujad ja Kalaküla rohelised peenikese näputööga, Talupood O.T.T. ja Uus-Vainu Mahetalu põllu- ja aiaviljade ning käsitööga. Laadapäeva moderaator on Annabel Alemaa. Laadal on lasteala, mis pakub tegevust põnnidele.

Kõigil laadalistel on palutud kaasa tuua enda küpsetatud kook, sest toimub suur koogikonkurss – võidab see,kelle kook esimesena otsa saab. Päeva lõpetab Ülle Meistri akordionimäng.

Esimest korda mainiti Ridala kogudust Liivimaa kroonikas 800 aastat tagasi.