Haapsalu niidab muru peamiselt linnasüdames

Haapsalu on vähendanud niidetavate haljasalade pinda ja piiranud niitmiskordi. Ka Lääne-Nigula vallas on mitu osavalda pidanud hooldusniitmise pealt kokku hoidma.

Lääne Elu poole pöördus lugeja, kellel hinnangul on Ridala vana kalmistu hooldamata. „See, mis seal viimastel aastatel toimub, on inetu. Muru (loe: heina) niidetakse kaks korda suve jooksul, lehti ei riisu sügisel keegi, ainult inimesed oma haudadelt ja nende ümbert,“ pahandas lugeja.

„Küllap nad 23. juuniks korda teevad. Alati on teinud,“ ütles Ridala koguduse õpetaja Küllike Valk. Ometi tõdes ta, et tänavu on koomale tõmmatud alasid, mille eest linn hoolt kannab.