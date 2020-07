Kaitseliidu Lääne malev saab jälle uue pealiku

Augusti algul saab kaitseliidu Lääne malev taas uue pealiku, kui kolonelleitnant Meelis Pernits annab lipu üle major Andres Vällile.

Välli on viimase viie aasta jooksul juba neljas Lääne maleva pealik. „Selline on kaadripoliitika, rotatsioon, mis toimub samuti nagu kaitseväes,” ütles pealiku vahetuse kohta kaitseliidu strateegilise kommunikatsiooni osakonna ülema asetäitja Neeme Brus. „Tegemist on ka inimeste endi eelistustega, aga selline liikumine on normaalne,” lisas ta.

Lääne maleva uus pealik Andres Välli on praegu Tallinna maleva staabiülem malevapealiku ülesannetes. Enne seda oli ta aastaid kaitseliidu tagalakeskuse ülem, kaitseväes teenis ta toetuse väejuhatuse logistikapataljonis.

