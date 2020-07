Rotary klubi stipendiumi sai Arlethe Annus

Haapsalu Rotary klubi andis täna Läänemaa ühisgümnaasiumi juures üle tuhande euro suuruse stipendiumi LÜGi lõpetajale Arlethe Annusele.

Stipendiumi andsid Annusele üle Haapsalu Rotary klubi eelmine president Ailar Ladva ja praegune president Peeter Lusmägi.

Ladva sõnul saab Rotary klubi stipendiumi LÜGi lõpetaja, kelle tulemused matemaatikas on kõige paremad. Statuudi järgi peavad noored esitama klubile taotluse koos motivatsioonikrjaga, kuid stipendiumi saaja otsustab tulemus matemaatika riigieksamil. „Eksamitulemus on mõõdetav, muidu oleks meie otsus subjektiivne,” ütles Ladva.

Annus tegi tänavu laia matemaatika riigieksami 93 punktile. Tüdruku sõnul on matemaatika talle meeldinud. „Eks ole ka mingeid hetki, kui on raske ja ei saa aru, aga kui mõni ülesanne on raske ega tule välja, siis on huvitav nii kaua maadelda, kuni lõpuks välja tuleb,” ütles ta.

Edasi läheb Annus õppima Eesti mereakadeemiasse mereveondust ja sadamate korraldust ehk hakkab tulevikus tegelema meretranspordi korraldamisega. „See tundus huvitav eriala,” ütles ta.

Lusmäe sõnul pole stipendiumi saajal vaja raha kasutamise kohta aru anda. „Eks see kulub õpingutele,” ütles Annus.

Stipendiumi asutas Rotary klubi Aivar Krooni ettepanekul selleks, et väärtustada kohalikke elanikke ja reaalteadusi. „Reaalteadus on see, mis peaks elu alus olema. Noored võib-olla ei taha reaalaineid õppima minna, kuid insenerimõtlemist on väga vaja,” ütles Ladva.

Tavaliselt annab Rotary klubi stipendiumi üle gümnaasiumi lõpuaktusel, kuid et tänavu selgusid riigieksamite tulemused alles pärast aktust, tulid stipendiumi üleandmiseks eraldi kokku.