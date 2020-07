Galerii: kunstiks vormunud eriolukorra päevad jõudsid näitusele

Haapsalu kunstikooli hoovigaleriis avati sel nädalal väljapanek „Üks päev korraga”, mis võtab kokku Haapsalu laste muljed koroonaaja eriolukorrast.

Haapsalu kunstiõpetaja Tiiu Randmann-Mihkla kuulutas kunstikonkursi „Üks päev korraga” välja eriolukorra alguses – esimesel koduõppele jäämise päeval. „Sai kohe selgeks, et peale muu elu on pausile pandud ka huviringide töö,” ütles Randmann-Mihkla. Konkurss andis võimaluse kunstiga süsteemselt ja eesmärgipäraselt kodus edasi tegeleda. Aeg oli samuti eriline – olnuks patt seda mitte jäädvustada.

Kohe oli selge ka see, et vastne konkurss eesmärgiga jäädvustada eriolukorra argipäevad on teistsugune kui kõik varasemad – sellel oli küll kindel algus, lõpu kohta aga ei teanud keegi midagi. Huvi erilist aega kunstiks valada oli aga suur – osalemissoove tuli üle terve Eesti, huvi tundsid ka täiskasvanud. Randmann-Mihkla siiski piiras osavõtjate hulka – see oli konkurss Haapsalu lastele.

Üheksa nädalat suutsid 23 alustajast vastu pidada aga vähesed – neid, kes jäädvustasid eriolukorra üheksa nädala muljed, oli lõpuksseitse vaprat. „Täpsemalt oli päevi 45, sest eesmärk oli jäädvustada argipäevi,” ütles Randmann-Mihkla.

Õpilastel tuli igas argipäevas märgata midagi erilist, isegi kui tundus, et midagi erilist ei ole. Iseenesest oli kõik eriline, sest midagi eriolukorra sarnast ei olnud keegi varem näinud – ei lapsed ega täiskasvanud.

