Annabel Alemaa juhtis laeva sadamasse

Teisipäeval See teatris esietendunud „Surmaga ära vahetatud” tuletas meelde Jüri Järveti 53 aasta taguse ütluse: „Vaene, aga aus.”

Nii hindas Eesti teatrikorüfee Iivi Lepiku osatäitmist eelmise sajandi ühe mõjukama prantsuse dramaturgi Jean Anonuilh’i tragöödia „Antigone” peategelasena tollases Noorsooteatris.

See teatri noortetrupp on lavale toonud Agatha Christie (1890-1976) jutustuse veidi muudetud kujul, aga selles ei puudunud miss Marple isiklikult, mis on juba omamoodi intrigeeriv. Christiet kui kriminaalkirjanduse klassikut on pidevalt ekraniseeritud ja üle maailma väga palju ka lavalaudadele sätitud. Paraku on teatrikatsetused pahatihti ebaõnnestunud.

