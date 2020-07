Riik leevendab nõudeid ürituste korraldamisel 

Riik leevendab 15. juulist koroonakriisist tulenevaid nõudeid avalike ürituste korraldamisel.

Kui praeguse korralduse järgi tohib siseruumides toimuvatel avalikel üritustel osaleda kuni 500 inimest, siis alates juuli keskpaigast nihutatakse seda piiri 1500 inimeseni, rääkis peaminister Jüri Ratas neljapäeval valitsuse pressibriifil.

Väliüritustes liigub osalejate piirarv seniselt 1000 inimeselt 15. juulist 2000 inimeseni.

„Ja jätkuvalt tuleb järgida 50 protsendi täituvuse ja hajutamise nõuet. Ja hajutamine pole vaid see, et ürituse pinnal on inimesed hajutatud, vaid ka sissepääsudes ja väljamineku kohtades, samuti tualettide juures peab olema hajutamis nõue tagatud,” märkis Ratas.

Ühtlasi on riigi ootus, et avalike ürituste korraldajad küsivad eelnevalt nõu ka terviseametilt.

„Me peame arvestama, et viirus kestab edasi,” ütles Ratas, rõhutades, et

kättevõidetud edu, mida Eesti saavutas viiruse esimese laine tõrjumisel, tuleb hoida.